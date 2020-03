PARAÍSO DAS ÁGUAS| Prefeitura decreta fechamento de comércio, serviços e outras medidas a partir deste domingo, 22

Decreto foi publicado no Diário Oficial do Município de Paraíso das Águas na noite deste domingo, 22

Por meio do decreto nº. 558, de 22 de março de 2020, publicado no Diário Oficial do Município, edição nº 1.493/20, que cria o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao coronavírus - COVID-19 e dispõe sobre as medidas para enfrentamento de emergência de Saúde Pública e dá outras providências.





Paraíso das Águas decretou situação de emergência pública.





Foi estabelecido o toque de recolher, das 20h às 6h da manhã. Não é permitido qualquer tipo de aglomeração, para evitar a transmissão do COVID-19.





Ficou suspenso o corte de conta de água pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE em virtude do não pagamento pelo período de 60(sessenta) dias, bem como os valores consumidos neste período poderão ser parcelados em até 10 vezes sem juros e correção após o fim do estado de emergência.





Infração de medida Sanitária Preventiva - Art. 268 do CPB - Infringir determinação do PODER PUBLICO, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa : pena - detenção, de um mês a um ano, e multa.





Os atos fúnebres também sofreu alterações, os velórios terão no máximo 2 horas de duração, independente da causa mortis e com a presença de no máximo 10(dez) pessoas no local, que deverá ser arejado e ventilado.