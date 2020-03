Paraguai já bloqueia fronteira e impede entrada de estrangeiros não autorizados no país

Não está sendo permitida a entrada de estrangeiros no país. A exceção é para aqueles que lá moram ou tem autorização especial.

Polícia paraguaia em fiscalização na faixa de fronteira — Foto: Martim Andrada/TV Morena

O Paraguai já bloqueia a fronteira com o Brasil. Em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha à sul-mato-grossense Ponta Porã, policiais paraguaios param todos os veículos com placas estrangeiras que tentam seguir pela única rodovia que dá acesso ao interior do país.





O anúncio do fechamento da fronteira foi feito no domingo (15) e, por enquanto, vale por 15 dias. Conforme o governo do Paraguai, não será permitida a entrada de estrangeiros no país.





Não paraguaios que moram no país, pessoas que estão em missão diplomática e membros de organização internacional com entrada autorizada, estarão sujeitos a isolamento preventivo obrigatório. O governo irá fazer a verificação aleatória se as medidas estão sendo cumpridas.

Fiscalização na faixa de fronteira — Foto: Martim Andrada/TV Morena

O maior shopping de Pedro Juan Caballero, vizinha à sul-mato-grossense Ponta Porã, fechou temporariamente as portas. A suspensão de todas as atividades da empresa é por tempo indeterminado. O local recebe turistas de todo o país diariamente.





Também como medida de prevenção à disseminação da doença, por volta das 20h a polícia paraguaia parava pessoas nas ruas e as mandava ir para casa. Isso foi até por volta das 4h.