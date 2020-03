PANDEMIA| Sobe de 10 para 17 número de municípios com suspeitas de coronavírus

A Secretaria Estadual de Saúde divulgou nesta tarde os números mais recentes da contaminação por coronavírus em Mato Grosso do Sul. Se por um lado não houve aumento de novos casos confirmados, permanecendo os 21 divulgados no domingo,. as suspeitas de novas transmissões aumentaram, bem como o número de municípios que entram no radar do monitoramento, de 10 para 17.





No boletim de ontem, eram investigados 50 casos, contra 70 na data de hoje. As notificações de suspeitas da pandemia somam 300. Campo Grande tem a maioria dos casos suspeitos, que somam 48, dez a mais que no boletim anterior.





Confirma as demais cidades que registram casos em investigação: Anastácio, 2 casos (um novo); Aquidauana, 1; Bandeirantes, 1; Corumbá, 2; Dourados, 2; Iguatemi, 1; Jardim,1; Maracaju, 1; Naviraí, 2 (um novo caso); Nova Alvorada do Sul, 1; Paranaíba, 1; Ponta Porã, 1; Ribas do Rio Pardo, 1; Rio Brilhante, 1; São Gabriel do Oeste, 2; Sete Quedas, 2.





Sete cidades saíram da relação da SES, porque tiveram os casos descartados: Aquidauana, Corumbá, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Bandeirantes e Iguatemi.





Fonte: campograndenews