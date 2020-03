PANDEMIA| Prefeitura de Campo Grande fecha praças e espaços públicos para conter coronavírus

A determinação vale a partir das 14h desta quinta-feira (19)

©Marcos Ermínio Para contenção do novo coronavírus em Campo Grande, foi determinado que as praças e espaços públicos de convivência sejam fechados. A resolução normativa foi publicada por meio de edição extra do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), nesta quinta-feira (19).





Segundo a publicação, os espaços serão fechados a partir das 14h desta quinta-feira (19). Serão afetadas as praças Ary Coelho, Itanhangá, OshiroTakemori (Mercadão), Preto Velho, do Vida Nova III, Oswaldo Arantes e a área de Lazer Lúdio Martins de Coelho Filho – Ludinho.





As unidades do setor de cultura municipal também suspendem suas atividades durante o período de contenção. São elas: Armazém Cultural, Arquivo Histórico de Campo Grande, Biblioteca Municipal Anna Luiza Prado Basto, Centro de Música Hernani Alves Costa, Esplanada Ferroviária, Parque Florestal Antônio de Albuquerque, Museu José Antônio Pereira, Plataforma Cultural, Memorial da Cultura Indígena.





Na resolução está recomendada a não utilização de outras praças e espaços que não possuem grades, como a praça das Araras, dos Imigrantes e do Rádio Clube. As praças e unidades afetadas serão reabertas ao uso público apenas após oitiva do Comitê Estadual de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde.





Espaços esportivos





Na mesma edição extra do Diogrande, foi publicada uma portaria que determina o fechamento de espaços esportivos públicos na capital sul-mato-grossense. As medidas também foram adotas a partir das 14h desta quinta-feira (19) e são para contenção do coronavírus.





Os centros que serão fechados são: Centro de Formação do Atleta (CEFAT), Centro Olímpico Rui Jorge da Cunha e Centro Municipal de Treinamento Esportivo (CEMTE). As praças esportivas afetadas são: a Belmar Fidalgo, Elias Gadia, Professor José Barbosa Rodrigues e a Mario José Mendonça.





Os parques fechados são o do Ayrton Senna, Francisco Anselmo Gomes de Barros (Sóter), Jacques da Luz e o Tarsila do Amaral. O estádio Jacques da Luz (Estádio das Moreninhas), o ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão) e o campo de futebol da Praça Bonança também ficarão fechados até novas determinações.





Por: Dândara Genelhu