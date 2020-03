PANDEMIA| Paraguai põe polícia nas ruas na fronteira com MS para garantir quarentena por coronavírus

Quarentena de 14 dias foi decretada na semana passada

©Gustavo Machado | ABC Color Para ajudar no cumprimento da quarentena, o ministro do Interior Euclides Acevedo pediu ajuda para a Polícia Nacional do Paraguai. A partir das 20h de segunda-feira (16), será proibida a circulação de pessoas e veículos no país, medida é visa prevenir o aumento de casos coronavírus (Covid-19).





A medida foi anunciada durante coletiva de imprensa. Acevedo destacou que não se trata de toque de recolher e que o Código Sanitário prevê multas e prisão para quem violar a medida extrema de proteção a saúde.





O ministro também ressaltou que estão sendo movidos por uma garantia constitucional inegociável e inquestionável que é a garantia da saúde pública, prevista no artigo 68 da Constituição do país. "A saúde pública não é apenas garantida, mas os cidadãos são obrigados a cumprir todas as medidas sanitárias que se referem à saúde pública ", observou durante a coletiva nesta manhã.





Conforme o site ABC Color, o Código Sanitário contempla penas que variam de 12 a 18 meses de prisão e multas de G. 8 a G. 40 milhões para aqueles que violarem as medidas decretadas pelo Governo, a fim de tentar impedir a propagação do coronavírus.





Fronteira fechada





Vale lembrar que a entrada de estrangeiros não residentes no país está proibida desde a manhã desta segunda-feira. A restrição de circulação na região fronteiriça foi decretada pelo presidente Mario Abdo Benitez no sábado (14). Na ocasião o governante também pediu que a população evitasse sair de casa.





De acordo com a direção geral de Migração, Angeles Arriola, dos 43 pontos de entrada e saída nas fronteiras, apenas 13 estão habilitados para o trânsito de pessoas.





Também parte da decisão do presidente Mario Abdo Benitez, o Shopping China, maior centro comercial de importados na fronteira, decidiu fechar as portas por tempo indeterminado. A medida foi tomada para prevenção de colaboradores e clientes.





País acumula 8 casos confirmados da doença.