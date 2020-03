PANDEMIA| Número de infectados pelo coronavírus chega a 21 em MS

São 272 casos notificados em todo o estado

Em Mato Grosso do Sul o número de casos confirmados do Covid-19, o novo coronavírus, chega a 21. Os dados foram divulgados no boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde), neste domingo (22).





Nas últimas 24h houve aumento de cinco casos confirmados de coronavírus em território sul-mato-grossense. De acordo com o boletim são pelo menos 272 casos notificados em todo o estado.





São 50 casos suspeitos no MS, todos com exames em processamento. Já foram descartados 190 casos no estado. Segundo a SES, até o momento não há nenhum óbito confirmado em decorrência do vírus.





Em live, os responsáveis pelo boletim informaram que a SES “está trabalhando diuturnamente para ter resposta precisa população de MS”.