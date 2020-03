PANDEMIA| MS já tem 12 casos confirmados de coronavírus, aponta Secretaria de Saúde

De acordo com a Secretaria, agora são 209 notificações e 52 casos suspeitos, a maioria em Campo Grande.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou mais 3 casos de coronavírus nesta sexta-feira (20) em Mato Grosso do Sul, e com isso, o número de casos confirmados chegam a 12 no estado, com 209 notificações e 52 suspeitos.





Dos 12 casos confirmados, 11 são de Campo Grande e 1 de Sidrolândia. Os três confirmados nesta sexta são de uma mulher de 30 anos e de dois homens de 46 e 49 anos.





O secretário de Saúde, Geraldo Rezende voltou a pedir medidas restritivas de circulação à população. "A única vacina contra o coronavírus que existe até o presente momento é ficar em casa, eu quero fazer um apelo para as pessoas ficarem em casa e evitem visitar parentes, mães e os pais porque certamente vocês poderão ser um veículo para levar essa doença", afirmou





Durante a transmissão ao vivo que vem sendo feita diariamente pelo governo, o secretário ainda disse que todas as cirurgias eletivas no estado serão suspensas a partir da próxima segunda-feira (23).





Economia





A "live" contou com a participação do secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, que anunciou medidas para o setor de alimentação. "Nós vamos disponibilizar, pelo Banco do Brasil, a partir de segunda-feira, para o setor mais afetado que são os bares, restaurantes, turismo, uma linha de crédito de R$ 50 milhões milhões, para capital de giro [...] vai usar o dinheiro para pagar o salário que ele não conseguiu atender, para o insumo que ele não consegui fazer o pagamento, uma linha de crédito com juros de 5% ao ano”, explicou.