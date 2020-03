PANDEMIA| MS fecha dia com mais 4 casos de coronavírus confirmados, além de uma morte

Agora são 48 casos confirmados em MS; Nova Andradina e Alcinópolis entraram na lista de cidades com casos positivos

Além da confirmação da primeira morte pela Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, Mato Grosso do Sul tem mais quatro pessoas que testaram positivo para o vírus. Até ontem, eram 44 e agora são 48 casos confirmados no Estado.





Dentre as pessoas que receberam por último os resultados positivos dos exames, estão dois profissionais de saúde de Nova Andradina. Eles são funcionário do Hospital da Cassems da cidade e tiveram contato com Eleuzi Silva Nascimento, de 64 anos, que morreu nesta terça-feira (31), em Dourados. Os dois estão em isolamento domiciliar, segundo a SES (Secretaria de Estado de Saúde).





Também foram confirmados laboratorialmente mais 1 caso em Campo Grande e 1 em Alcinópolis, fazendo a lista de municípios onde existem positivos subir de 6 para 8. Há pessoas com o coronavírus, portanto, em Campo Grande (37), Batayporã (3), Dourados (2) e Nova Andradina (2). Ponta Porã, Sidrolândia, Alcinópolis e Rio Verde de Mato Grosso têm 1 caso cada.





Do total confirmado, há 6 pacientes internados, 18 em isolamento domiciliar e 23 que finalizaram quarentena sem apresentarem sintomas, além da primeira morte.





Mais uma vez, a secretária-adjunta de Saúde, Christine Maymone, ao passar os dados do boletim, chamou a atenção para a idade dos diagnosticados, 31% tem entre 30 e 39 anos. “Não é só o paradigma do paciente com doença crônica e acima de 60 anos. O cuidado é para todos”.





São 38 casos em investigação em 16 cidades, 17 deles em Campo Grande. Do total notificado, 554, foram descartados 457 e 11 foram excluídos porque sintomas dos pacientes não eram da Covid-19.