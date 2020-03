PANDEMIA| Marinha Paraguaia monitora fronteira entre Carmelo Peralta e Porto Murtinho.

Desde o dia do decreto presidencial que prevê a implementação de ações preventivas, foram estabelecidos controles de fronteira ©Edicalos Oliveira

Desde a meia-noite, a fronteira está parcialmente fechada, por decisão do governo anunciada no último sábado pelo presidente Mario Abdo, que limitará a entrada e saída de pessoas pelos postos fronteiriços, a fim de ter maior controle sobre a expansão do coronavírus (Covid -19).





Militares da marinha do Paraguai estão em patrulha no Rio Paraguai, fronteira entre os municípios de Porto Murtinho (Brasil) e Carmelo Peralta (Paraguai) orientando que "Nenhuma" embarcação está permitida a cruzar a fronteira. Até mesmo a balsa de uma empresa que transporta veículos pelo rio está proibido de fazer a travessia.





Os militares estão cumprindo uma determinação do governo Mário Abdo para evitar a propagação do novo Coronavírus no país.





Nesse sentido, as migrações apresentarão um plano de ação hoje. Com base na proposta do Conselho de Segurança, de fechar vários cargos e concentrar a vigilância em apenas alguns, a Diretoria Geral de Migrações propôs reduzir os pontos de renda para 30%.





Na início da noite de ontem, o ministro da Saúde Pública, Julio Mazzoleni, confirmou um novo caso de coronavírus no Paraguai.





A pessoa afetada teve contato com o homem que chegou da Argentina e deu positivo Em Ciudad del Este, o trabalho é acelerado, onde pacientes com sintomas graves serão admitidos.





Fonte: Porto Murtinho Notícias