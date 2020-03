PANDEMIA| Mais quatro cidades decretam toque de recolher para conter coronavírus

Guia Lopes, Jardim, Bela Vista e Amambai anunciaram restrição à circulação das 20h às 5h da madrugada

Vista aérea de Bela Vista, que inicia toque de recolher a partir de amanhã

Mais três cidades de Mato Grosso do Sul anunciaram neste sábado (21) que vão decretar toque de recolher no período noturno para tentar conter a proliferação do novo coronavírus. Amambai, na fronteira com o Paraguai, Guia Lopes da Laguna e Jardim, na região sudoeste, se juntam a Sidrolândia, Bonito e Porto Murtinho, que já tinham anunciado a medida ontem.





Em Amambai, a 360 km da Capital, o prefeito Edinaldo Bandeira (PSDB), que é médico, decretou toque de recolher das 20h às 5h “diante da gravíssima ameaça do novo coronavírus”.





De 23 de março até o dia 10 de abril, fica suspenso em Amambai o funcionamento de bares, casas noturnas, academias e comércio em geral, que deverão ser fechados para evitar o acesso do público.





Restaurantes, conveniências, lanchonetes, cafés e padarias poderão funcionar para entrega em domicílio ou para retirada nos locais, ficando proibido o consumo no local. O atendimento ao público nas agências bancárias também fica suspenso por 15 dias a partir de segunda-feira.





Edinaldo Bandeira também suspendeu o funcionamento de igrejas, clubes recreativos e desportivos, museu, bibliotecas e centro cultural. As medidas não se aplicam a mercados, açougues, postos de combustíveis, clínicas veterinárias e petshops, empresas de segurança privada, farmácias e centros de saúde.





Em Guia Lopes da Laguna, o prefeito Jair Scapini (PSDB) anunciou toque de recolher a partir de hoje (21) das 21h às 5h da madrugada. Também determinou o fechamento do atendimento público em bares e restaurantes e suspensão do transporte escolar. “Todas as medidas estão sendo adotar para resguardar a família de Guia Lopes da Laguna conta o Covid-19”, escreveu Scapini, em rede social.





Neste sábado, o prefeito de Bela Vista Reinaldo Miranda Benites (PSDB) assinou decreto determinando toque de recolher a partir de amanhã (22) das 20h às 5h e fechamento de lojas comércio em geral até o dia 5 de abril. Demais estabelecimentos que podem funcionar, como postos de combustíveis, farmácias e mercados, só podem manter atendimento até 20h. Os bancos terão de limitar o atendimento a quatro pessoas por vez.





Em Jardim, município vizinho de Guia Lopes da Laguna, o prefeito Guilherme Monteiro (PSDB) anunciou que a partir de hoje está suspenso o transporte coletivo. Também determinou o fechamento do atendimento público de bares e restaurantes e toque de recolher das 21h às 5h.





Casas noturnas, feiras, congressos e todos os atrativos turísticos, hotéis, pousadas, albergues, pensões, casas de aluguel e flats também terão de fechar a partir de hoje. Bancos terão de limitar o atendimento a quatro pessoas por vez.





Guilherme Monteiro também proibiu, por tempo indeterminado, o transporte coletivo urbano e entrada no município de Jardim de ônibus, vans e qualquer outro meio de transporte de turistas. A partir de terça-feira (24), ficam suspensas todas as atividades do terminal rodoviário da cidade.