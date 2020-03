PANDEMIA| Hospital Regional de MS coloca 48 leitos para coronavírus e adota medidas de enfrentamento

©EDEMIR RODRIGUES

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) está disponibilizando um andar inteiro – o sétimo –, com 48 leitos exclusivos para atendimento a eventuais pacientes da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Essa é uma das medidas emergenciais que o hospital está adotando para atender determinação da Secretaria de Estado de Saúde (SES), que desde o último dia 5 de março definiu a Unidade como referência para o tratamento da doença no Estado.





“Para tanto, o Hospital Regional passa por alterações estruturais, como a abertura do PAM 2, que a partir de segunda-feira vai atender, em princípio, pacientes não relacionados ao coronavírus. Este novo PAM, que é parte da estrutura do ambulatório, tem capacidade de oito ventiladores na área vermelha”, explica a diretora-presidente do HRMS, Rosana Leite de Melo.





A direção e equipe do Hospital Regional também instituíram uma equipe médica para atendimento exclusivo aos servidores da instituição. A distribuição criteriosa de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), como máscaras e óculos dentro do estabelecimento, está na lista de procedimentos. “Também estruturamos o hospital para, se preciso, abrigar 800 pacientes em ventilação mecânica num período de quatro meses, dentro de um provável cenário de emergência utilizando os leitos de enfermaria”, salienta a diretora.





A unidade está adotando outras ações de “desospitalização”, entre elas: nos próximos quatro meses, o PAM será totalmente regulado, ou seja, não irá atender demanda espontânea. Essa medida se dá para evitar o fluxo de pessoas no local, que varia entre 80 e 100 pacientes, fora os acompanhantes, que geralmente somam mais de 200 pessoas em um espaço de 162 metros quadrados. A diminuição das visitas e a suspensão de cirurgias eletivas (exceto as oncológicas, e de urgência e emergência) também foram anunciadas pelo Hospital.





Ambulatórios





A suspensão do atendimento em alguns ambulatórios é outra decisão que o HRMS está tomando para diminuir a aglomeração de pacientes na unidade. No entanto, de acordo com a diretora Rosana Leite, alguns ambulatórios e serviços continuarão atendendo, sendo eles: Clínica da Dor Crônica; ICC (Insuficiência Cardíaca Congestiva); TAP (Tempo de Atividade da Protrombina); egressos de cirurgia de cabeça e pescoço; egressos de cirurgia geral; egressos de cirurgia pediátrica; gestantes de alto risco; hematologia; oncologia clínica; egressos de oncologia cirúrgica; egressos de urologia; follow up; paracentese; pulsoterapia; e serviços de imagem.





Como medida emergencial no período, o Hospital Regional deixará temporariamente de realizar exames de imagem, exceto os de urgência e emergência. “Essas medidas serão mantidas durante a vigência da pandemia do coronavírus, com o objetivo único de preservar a saúde e a integridade da população”, conclui a presidente do HRMS.