PANDEMIA| China volta a ter transmissão local e número de casos importados cresce

País teve 46 novos registros da Covid-19 neste sábado - somente um deles foi de transmissão local. Mais de 81 mil pessoas já se infectaram na China.

Número de casos importados de coronavírus aumenta pelo 4º dia na China A Comissão Nacional de Saúde da China divulgou neste domingo (22) que 46 novos casos de coronavírus foram registrados no país. Do total, apenas um foi provocado por transmissão local. Foi o quarto dia consecutivo com aumento dos casos importados do exterior.





Embora a China tenha reduzido drasticamente o número de casos transmitidos no país - o registrado no domingo foi o primeiro em quatro dias -, o número de casos importados é constante, principalmente de chineses que retornam do exterior.





No sábado (21), a China informou haver 41 novos casos de coronavírus, todos importados. Entre os novos casos do exterior, um recorde de 14 estava no centro financeiro de Xangai e 13 na capital, Pequim.





Os números mais recentes elevam o total de casos relatados de coronavírus da China para 81.054, com 3.261 mortes, incluindo seis no sábado.





A província central de Hubei, onde o surto surgiu pela primeira vez no final do ano passado, em sua cidade capital, Wuhan, relatou seu quarto dia consecutivo sem novos casos.





Transmissão local





O novo caso transmitido localmente foi na metrópole do sul de Guangzhou e também foi o primeiro caso conhecido em que a infecção de uma pessoa local estava ligada à chegada de alguém do exterior, segundo a província de Guangdong.





No mundo, mais de 300 mil pessoas foram infectadas com o vírus e mais de 11 mil morreram, com o número de óbitos na Itália tendo superado o da China.





A China usou medidas draconianas para conter a propagação do vírus, incluindo o bloqueio da província de Hubei e, mais recentemente, medidas para rastrear e colocar em quarentena as chegadas ao exterior.





O país está tentando reiniciar uma economia que se espera que contraia profundamente neste trimestre, com a vida voltando lentamente ao normal em cidades como Pequim e Xangai, embora todos usem máscaras em público.





Ainda assim, inúmeras lojas e restaurantes permanecem fechados - muitos faliram. Fábricas e outros locais de trabalho ainda não estão operando em plena capacidade.





“Agora acho que a epidemia foi controlada. Mas isso definitivamente não significa que acabou ”, disse uma mulher de 25 anos que trabalha no setor de tecnologia e visitou o vasto complexo do Palácio de Verão em Pequim no sábado. "Estou disposto a sair hoje, mas é claro que ainda tenho medo."