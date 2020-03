PANDEMIA| Casos confirmados de coronavírus sobem para 24 e há 38 suspeitos em MS

Na tarde desta terça-feira (24), a SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgou um novo balanço do novo coronavírus, o Covid-19 em Mato Grosso do Sul. No boletim epidemiológico atualizado, os casos confirmados subiram para 24. Não há nenhuma morte registrada no Estado e há outros 38 casos suspeitos.





A maioria dos infectados continua sendo em Campo Grande, com 22 casos confirmados. Sidrolândia mantém um caso de uma paciente que retornou da Europa e Ponta Porã confirmou um caso de uma moradora que viajou recentemente para a Itália, epicentro da doença no continente europeu.





O número de notificações também elevou. Na tarde de segunda (23), eram 300 notificações feitas pela saúde, mas nesta terça, o número chegou a 329. A secretaria ainda excluiu 11 casos que não foram encaixados nos requisitos do coronavírus aderido pelo Ministério da Saúde.





Vale lembrar que quem avalia a necessidade de teste do paciente é o profissional de saúde que o atende. Posteriormente, o CIEVS (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde) avalia se o caso é suspeito ou não e, a partir de então, seguem em análise no Lacen (Laboratório Central) em Campo Grande.



Casos



Dos casos confirmados, 22 são de Campo Grande, 1 de Ponta Porã e 1 de Sidrolândia. Já o número de suspeitos, que era de 70 nesta segunda, caiu drasticamente, para 38. Desses, 22 são em Campo Grande, 3 em Três Lagoas, 2 em Coxim e 1 em Aquidauana, Bela Vista, Bonito, Caracol, Corguinho, Corumbá, Dourados, Itaporã, Ivinhema, Jateí, Maracaju e Nova Alvorada do Sul.



Dos 329 casos notificados, outros 256 foram descartados e 11 excluídos.