PANDEMIA| Brasil registra 4.579 casos confirmados de coronavírus; mortes chegam a 159

Dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde; taxa de letalidade da doença está em 3,5%

O número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil chegou a 4.579 nesta segunda-feira (30), de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde. O país já registra 159 mortes atribuídas à doença.





A taxa de letalidade (percentual de pacientes que contraíram o vírus e morrem) está em 3,5%.





Na comparação com os dados de domingo (29), o avanço de casos confirmados de coronavírus chegou a 7,5%: naquele dia, eram 4.256 pessoas diagnosticadas com o mal. De um dia para o outro, o total de óbitos subiu em 23 –eram 136 no domingo.





A OMS (Organização Mundial de Saúde) atestou mais de 638 mil casos confirmados no mundo nesta segunda-feira, com 30 mil mortes.