Nova base operacional da Energisa vai reforçar atendimento na região leste do Estado

Uma nova base operacional da Energisa será inaugurada nesta quinta-feira (5), na cidade de Costa Rica, a 380 quilômetros da Capital. O objetivo é reforçar o atendimento aos clientes da região – que compreende ainda Alcinópolis, Figueirão, Paraíso das Águas e Chapadão do Sul. Conforme a concessionária, a estrutura será responsável por esse reforço na prestação de serviços de uma área que ultrapassa 23 mil km², ao leste de Mato Grosso do Sul.





O novo ponto estratégico otimiza ainda mais a logística operacional da empresa. “A região é um polo que está em crescente expansão econômica por isso trabalhamos em mudanças operacionais que vão ao encontro à missão da Energisa que prima pela excelência no atendimento ao cliente”, revela Alex Almeida Leite, coordenador de Equipes de Campo da Energisa.

Segundo Almeida, a base em Costa Rica agora conta com supervisão, além de técnicos, e do dobro do efetivo de eletricistas – tudo para garantir qualidade na manutenção preventiva e corretiva na rede elétrica, além dos serviços comerciais com mais agilidade, como de ligação, religação, vistoria técnica, aferição de medidor e consumo final. “A base contará ainda com equipes especializadas de construção e manutenção, para atender mais de 6 mil quilômetros da rede de média tensão, contribuindo diretamente na expansão econômica das cidades atendidas”, complementa.





Já o diretor-presidente da Energisa avalia que a iniciativa beneficia todos os envolvidos. “Acreditamos que esse novo ponto estratégico vai impactar diretamente na eficiência e na qualidade dos serviços prestados aos 27 mil clientes da região, além de reduzir o tempo que os colaboradores gastavam no deslocamento”, avalia Marcelo Vinhaes que, durante a inauguração, assinará um Termo de Cooperação Técnica com Prefeitura de Costa Rica para a implementação de melhorias nos sistemas de iluminação, condicionamento de ar e refrigeração das escolas municipais Joaquim Faustino Rosa e Professor Adenocre Alexandre de Morais, que fazem parte do Projeto de Eficiência Energética, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).





Com investimentos previstos de R$ 240 mil, o projeto prevê a troca de equipamentos de baixo rendimento (como condicionadores de ar), substituição de luminárias e lâmpadas convencionais por de alta eficiência e de refrigeradores velhos por equipamentos com Selo Procel de Economia de Energia, garantindo mais conforto e segurança aos docentes e estudantes, promovendo o uso racional de energia elétrica. Além do presidente da Energisa, também participarão dos eventos o diretor-técnico Comercial, Paulo Roberto; o prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa; entre outras autoridades.





Serviço





A inauguração está marcada para acontecer nesta quinta-feira (5), a partir das 14 horas, na Rua Domingos Augusto Coelho, 524, Costa Rica/MS.