NOTA PREMIADA MS| Dois ganhadores de Campo Grande dividirão prêmio de R$ 100 mil

Lista dos ganhadores pode ser conferida no site criado para o programa

A relação dos ganhadores do Programa Nota MS Premiada do mês de março já está disponível no site www.notamspremiada.ms.gov.br . Foram dois acertadores das seis dezenas em Campo Grande que dividirão o prêmio no valor de R$ 100 mil.





Segundo divulgado pelo governo do Estado, outros 303 ganhadores da quina em Mato Grosso do Sul dividirão o prêmio no valor de R$ 200 mil. Concorreu quem fez compras em fevereiro e pediu nota fiscal.





Confira as dezenas sorteadas no concurso da Mega- Sena do último sábado: 01,42,44,47,48,53.





Os ganhadores do prêmio de R$ 100 mil acertaram as mesmas dezenas que foram as sorteadas no último sábado no concurso da Mega Sena (dia 28 de março).





Como fazer - Para resgatar o prêmio o consumidor deve se cadastrar no site - Para resgatar o prêmio o consumidor deve se cadastrar no site www.notamspremiada.ms.gov.br em até cinco dias úteis antes da prescrição do prêmio, que será em 90 dias.





Conforme as regras, o dinheiro será depositado em conta bancária informada pelo consumidor no momento do cadastro. Cao os CPFs emitidos nas notas não estiverem na lista do site, o consumidor deve acionar a equipe da central de atendimento por meio do WhatsApp pelo número 3389-7801.





A impressão das dezenas para sorteio do Nota MS Premiada começou em janeiro de 2020. Conforme o Decreto 15.341, de 23 de dezembro de 2019, o Programa Nota MS Premiada apenas operações decorrentes de aquisições realizadas por pessoas físicas, consumidor final de mercadorias ou bens, em que o estabelecimento vendedor esteja localizado e inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado (CCE).