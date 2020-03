NOTA MS PREMIADA| Programa dobrou pedidos de "CPF na Nota" antes do 1° sorteio

Governo estadual divulga amanhã (03) o resultado e número de ganhadores do 1° sorteio, que ocorreu no sábado (29)

Candidatos podem checar no site da Sefaz, se foi premiado no sorteio ©DIVULGAÇÃO/SEFAZ

O programa “Nota Premiada” dobrou o número de pedidos de CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) no documento fiscal das compras e serviços já no primeiro mês de atividade, saltando de 9% (dezembro) para 17,6% (janeiro). A expectativa é que até o terceiro mês este percentual chegue no mínimo a 20%.





O primeiro sorteio foi feito no último sábado (29), usando as dezenas da Mega Sena. A Sefaz (Secretaria Estadual de Fazenda) divulgou que amanhã (03) será anunciado o resultado, com o número de ganhadores, assim como dados sobre participação e arrecadação. A expectativa do governo é que aumente os pedidos (CPF na Nota) depois desta primeira edição.





Foi o que informou o chefe da Unidade de Educação Fiscal da Sefaz, Amarildo Cruz. “Com certeza depois deste 1° sorteio, haverá um aumento de pedidos, que já foi significativo já no primeiro mês de programa, mostrando que ele é um sucesso e deu certo”, disse ele.





Ele ponderou que o programa teve resultados até superiores a outros estados, que criaram mecanismo para incentivar o pedido da nota fiscal. “Como se trata do primeiro sorteio, vamos fazer este anúncio e apresentação de dados, mas a partir do segundo (sorteio) já haverá uma rotina mais rápida de divulgar quantos vencedores tiveram por edição”, pontuou.





O programa concede R$ 300 mil em premiação por mês, sendo que aqueles que acertarem 6 números, vão receber R$ 100 mil, já os que fizerem a “quina” irão dividir o prêmio de R$ 200 mil. Os contribuintes podem consultar suas dezenas, pelo site do Nota Premiada. Caso sejam ganhadores, terão que fazer o cadastro para receber o recurso.





O primeiro sorteio com as dezenas da mega sena foram: 11 - 36 - 45 - 55 - 57 – 58. Cada nota fiscal emitida com o CPF, tem oito números disponíveis. Os ganhadores têm um prazo de 90 dias, a partir da segunda quinzena do mês seguinte ao sorteio, para fazer o cadastro e receber a quantia. Já o o governo estadual tem um prazo de 30 dias para realizar o pagamento.