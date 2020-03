No mês de seu aniversário Cassems lança obra do Hospital de Dourados

Como parte das comemorações do mês de seu aniversário, Cassems lança obra do novo Hospital Cassems de Dourados.

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul, Cassems, fará o lançamento da obra do novo Hospital Cassems de Dourados. O evento será realizado no dia 13 de março, às 9h30, no mesmo local onde funciona o prédio antigo do Hospital. A nova construção tem previsão de estar pronta no período de dois anos.





O projeto do Hospital Cassems de Dourados foi elaborado levando em consideração as práticas de construção de unidades hospitalares mais modernas, tendo como modelos os Hospitais Cassems de Campo Grande e de Corumbá. A obra será feita no mesmo local onde está o atual prédio da unidade, proporcionando ampliação e adequação do Hospital, além da construção de novas estruturas. “Este é mais um projeto de investimento na modernização da estrutura da nossa rede hospitalar. O novo hospital vem para agregar mais qualidade e conforto aos nossos beneficiários e também atender à região com uma estrutura moderna, nos padrões que a Cassems já vem implantando em toda a sua rede”, explica Flávio Stival, Diretor de Unidades Hospitalares da Cassems.





Atualmente o Hospital conta com uma área de 2.750 metros quadrados de área construída, após a ampliação, passará a ter uma área de aproximadamente 8.500 metros quadrados, oferecendo mais qualidade no atendimento. Dentre os serviços que serão beneficiados com ampliação estão os setores de Oncologia e Nefrologia. O Laboratório e o Centro de Diagnóstico também terão mais espaço e estrutura para oferecer, além da qualidade de atendimento, mais tecnologia e inovação nos serviços prestados.





Com a nova estrutura, os pacientes que precisarem de internação poderão contar com mais 97 leitos. Atualmente a capacidade é de oferta de 60 leitos. Após a reforma e ampliação, a unidade totalizará 157 leitos. “O Hospital Cassems de Dourados agora será a nossa maior unidade hospitalar e os novos leitos irão suprir a demanda sempre crescente do interior do Estado. Ao completar 19 anos, a Cassems está realizando mais um projeto e presenteando seus beneficiários com mais qualidade e conforto na assistência em saúde”, considera Ricardo Ayache, presidente da Cassems.