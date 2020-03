No Dia Mundial da Água, Campo Grande celebra abastecimento universalizado e saneamento de referência nacional

O Dia Mundial da Água, celebrado todo dia 22 de março, traz este ano o tema “Água e mudanças climáticas” reforçando também a importância do acesso a agua a comunidades marginalizadas ao redor do mundo. No Brasil, 35 milhões de pessoas ainda não possuem acesso a este serviço básico, de acordo com o SNIS (Serviço Nacional de Informações sobre Saneamento). Ao analisarmos os índices de esgoto coletado e tratado, a inclusão é ainda mais preocupante: 2,4 bilhões de pessoas no mundo vivem sem saneamento adequado, são sete a cada 10 pessoas. No Brasil, quase 100 milhões de pessoas vivem sem esgoto coletado e tratado.





Em Campo Grande, com quase 20 anos de atuação, a Águas Guariroba vem contribuindo para os avanços do saneamento na capital sul mato-grossense, que hoje é uma das capitais de referência no Brasil. De acordo com o Ranking de Saneamento Básico 2020 do Instituto Trata Brasil, Campo Grande é uma das cidades que já atinge 100% dos indicativos de universalização dos serviços de água, superando a média nacional de 83,6%.





Para o presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira, a empresa, durante seus 20 anos de atuação, vem cada vez mais investindo em recursos para ampliar o acesso ao saneamento em Campo Grande e o ranking representa o reconhecimento dessas ações.





“O dia mundial da água sempre traz à reflexão sobre este bem preciso que temos que preservar e manter um olhar para o futuro. Campo Grande está na vanguarda deste cuidado. A Capital saltou de 29% de cobertura em serviços de esgoto para mais de 80% de cobertura, desde que assumimos a concessão. No abastecimento de água, a cidade passou de 56% para os atuais 100% de cobertura, com o serviço praticamente universalizado”, destaca o presidente sobre os índices alcançados pela Capital. “São ações positivas que refletem diretamente nos índices alcançados e no atendimento aos serviços de saneamento de Campo Grande”, diz Themis.





Além do atendimento de água, Campo Grande lidera o ranking de novas ligações de água sobre ligações faltantes realizadas entre 2017 e 2018, atingindo também 100%. O indicador é referente ao número de ligações atendidas para se atingir a universalização do serviço.





Já em relação a perdas de água, Campo Grande manteve a sua primeira colocação como a capital com o menor índice do Brasil. Enquanto a média nacional de perdas de água é de 38%, na Cidade Morena o índice é de 19%, conforme o ranking. Este é o quarto ano consecutivo que Campo Grande está entre os cinco municípios com o menor índice de perdas de água.





“Para chegarmos a esses índices, foram aplicadas novas tecnologias de monitoramento voltados a redução de perdas de água, maior dinâmica para atendimento a reparos e vazamentos e um cronograma de revitalização da rede de água em setores da cidade, que somente em 2019, somaram aproximadamente 18 quilômetros de rede revitalizada ” ressalta o presidente.





A Águas Guariroba segue os padrões de qualidade da água inclusos no Anexo XX da Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde para garantir a qualidade da água tratada. Além disso, anualmente a concessionária divulga o seu relatório de qualidade com os índices correspondentes aos padrões exigidos pela Portaria.





“O abastecimento de água conta com laboratórios credenciados que analisam diariamente as amostras de água que chegam nas torneiras das casas em Campo Grande. Temos um programa que permite que a população possa acompanhar de perto todo processo de controle e tratamento da água. Campo Grande tem a segurança de se poder consumir uma água de qualidade direto da torneira”, destaca Themis.





A Capital conta com um índice de abastecimento considerado universalizado. Já a disponibilidade de rede de esgoto conta com o índice de mais de 80% da cidade, sendo que 100% do que é coletado recebe tratamento adequado antes de voltar para o meio ambiente. Os avanços fazem parte das ações de melhoria realizadas pela Águas Guariroba, empresa da Aegea Saneamento, responsável pelos serviços de captação, produção, tratamento e distribuição de água potável, assim como a coleta, tratamento e disposição final dos esgotos de Campo Grande.