"Mulheres do Saneamento" celebra Dia Internacional da Mulher com ensaio fotográfico de colaboradoras da Águas Guariroba

Encerrando as comemorações do Dia Internacional da Mulher, as colaboradoras da Águas Guariroba puderam conferir na sexta-feira (6), o vídeo de making of do ensaio fotográfico da campanha “Mulheres do Saneamento”. O vídeo traz um pouco dos bastidores e da preparação do ensaio que homenageou as Profissionais Além da Conta, com uma sessão de fotos, realizado na quinta-feira (5), tendo como tema as ações realizadas pela concessionária.





Para a supervisora de serviços, Diuliana Sampaio, a homenagem representa o engajamento da empresa em investir na diversidade e na representatividade que a mulher possui no ambiente corporativo.





“Trabalhar na Águas Guariroba é saber que a empresa está preocupada com a diversidade e a inclusão. Foi uma ação incrível, principalmente por trazer uma outra visão para setores que são em sua maioria masculinos. Esta homenagem é o reconhecimento de que cada mulher soma de forma significativa com os resultados alcançados pela empresa”, destacou Diuliana.





“Admiro muito todo o reconhecimento da empresa para as mulheres. Receber uma homenagem é sempre uma surpresa diferente. É gratificante e inspirador. São ações que fazem com que nós mulheres se sintam abraçadas por uma empresa maravilhosa” elogiou a assistente de melhorias, Luciana Soares.