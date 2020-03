Mulheres do assentamento Santa Mônica recebem crédito para investir na atividade agrícola

Grupo de 292 mulheres do assentamento Santa Mônica, em Terenos, assinou no sábado (07.03), os contratos do Fomento Mulher e cada uma vai receber um crédito de R$ 5 mil para investir em suas propriedades e incrementar a geração de renda. O recurso, do Governo Federal, será utilizado em projetos que receberam assistência técnica da Agraer (Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), em sua maioria voltados à atividade leiteira, implantação de hortas e criação de galinhas.





O secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) participou do evento e reforçou o compromisso da administração estadual em valorizar e fomentar a produção e a atividade da agricultura familiar no Estado, bem como a capacidade empreendedora da mulher sul-mato-grossense. “Temos um crédito total de R$ 1,460 milhão que vai movimentar a economia da região e incrementar a renda das famílias do assentamento Santa Mônica”, comentou.





O evento de assinatura contou com a participação do superintendente do Incra, Antonio de Castro Vieira; do diretor de Ordenamento da Estrutura Fundiária do Incra, Humberto César Mota Maciel; do diretor-presidente da Agraer, André Borges, e do prefeito de Terenos, Donizete Barraco. A ação antecipou as comemorações pelo Dia da Mulher na região.





Todas as mulheres contempladas com o crédito são titulares de lote e beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA). Cada uma apresentou um projeto produtivo para ser executado no lote sob sua titularidade e vai receber R$ 5 mil, em operação única. “Importante lembrar que todos os projetos apresentados pelas mulheres do assentamento foram acompanhados pelos técnicos da Agraer. Agora esses projetos recebem o impulso necessário para serem concretizados”, disse André Borges.





De acordo com a técnica de campo da Agraer, Rosimeire Taniguchi, que acompanhou o processo elaboração dos projetos e habilitação para o crédito do Fomento Mulher, o assentamento engloba 166 famílias do MST, 87 famílias da CUT e 461 famílias da Fetagri.