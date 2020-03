"MS nunca viu um programa desta magnitude", destacou Caravina sobre pacote

Presidente da Assomasul elogiou a iniciativa do Governo em fazer investimentos e contemplar todos os municípios

©Paulo Francis

“Se não fosse o Governo só poderíamos fazer arroz e feijão na cidade. Os municípios tem muita gratidão por este pacote”. A afirmação é do presidente da Assomasul e prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina, que destacou que o pacote do Governo “é o projeto de magnitude nunca visto em MS”.





Caravina, que falou em nome dos prefeitos presentes, destacou que para se ter R$ 4,2 bilhões de investimentos é preciso planejamento e dedicação. “O Governo conseguiu atender anseios da população e manter equilíbrio financeiro. Ele manteve o Estado de pé mesmo durante a crise”, elogiou.





Em seu discurso final no encerramento do evento, o governador Reinaldo Azambuja agradeceu aos deputados federais e estaduais pelas votações do ano passado nas reformas e no ajuste fiscal que possibilitaram que o Governo fizesse investimentos. “Quero agradecer em especial a bancada federal, aos deputados que foram generosos para indicar emendas para obras, compra de ônibus e maquinário agrícola e recursos para as cidades”, enfatizou.





Azambuja destacou ainda o apoio dos prefeitos. “Eles me ajudaram a formar o pacote que atende os 79 municípios de MS. As ideias vieram dos prefeitos e vereadores. Partiu deles e para eles”, finalizou.