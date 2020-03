Motorista perde controle, sobe em canteiro e derruba poste na Zahran

Motorista foi levado para posto do Tiradentes ©Marcos Ermínio No início da tarde desta quinta-feira (19), um motorista de 52 anos derrubou um poste de iluminação na Avenida Eduardo Elias Zahran, em Campo Grande. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, com ferimentos na cabeça.





O motorista contou aos socorristas que estava vindo pela rua Rodolfo José Pinho, quando entrou na Avenida Eduardo Elias Zahran e ao desviar de um ciclista acabou perdendo o controle e subindo no canteiro central. Com o impacto da batida, a camionete que era conduzida por ele derrubou o poste de iluminação, que obstruiu parte da via. A camionete teve parte da frente destruída.





Ele teve ferimentos leves na cabeça e foi levado para o posto de saúde do Tiradentes. Equipes da Energisa foram acionadas por causa do poste, que deverá ser substituído. Por causa do acidente, o trânsito na região ficou tumultuado.