Motorista invade preferencial e esposa morre após tentativa de reanimação

Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, no cruzamento da Avenida Gabriel Spipe Calarge com a Rua Manoel Vieira de Souza

Foi tentado por 40 minutos a reanimação pelos bombeiros ©Marcos Ermínio

Mulher de 69 anos morreu e duas pessoas ficaram feridas em acidente envolvendo dois carros, na manhã desta terça-feira (10), no cruzamento da Avenida Gabriel Spipe Calarge com a Rua Manoel Vieira de Souza, na região da Vila Piratininga, em Campo Grande. Edilene Rosalina Taveira sofreu parada cardíaca, chegou a ser reanimada pelos socorristas, mas não resistiu. O acidente foi causado por um dos carros que invadiu a preferencial.





O aposentado Cacildo Sandim de Souza, 74 anos, marido da vítima, dirigia um veículo VW Gol cinza pela Rua Manoel Vieira Souza e tinha como passageiras, Edilene e a filha de 44 anos, quando ao cruzar a via, teve o carro atingido do lado do passageiro por um Fiat Uno prata que seguia na preferencial. "Eu parei no cruzamento, esperei um motociclista passar e só fui porque não vi o carro", lamentou. Ele acredita que o sol tenha atrapalhado a visão e que o motorista do outro carro dirigia em alta velocidade.

Bombeiros e socorristas do Samu durante atendimento à vitima (Foto: Marcos Maluf)

Cacildo não sofreu ferimentos. A filha dele e o motorista do Uno foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde . O estado mais grave era de Edilene, que sofreu parada cardiorrespiratória. Os bombeiros e socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ainda tentaram reanimá-la, mas sem sucesso. Ela morreu no local. Por causa da batida, os carros foram parar na calçada.





Segundo o presidente do bairro, Vanderlei Schneider, já enviou vários oficios para a Agetran (Agência Municipal de Trânsito) solicitando sinalização semafórica no cruzamento. Porém, ainda não foi atendido. "Sempre acontece acidente neste trecho", lamentou. As vias têm sinalização de pare na horizontal. Revoltados com a situação, moradores fecharam a avenida com galhos e paus em sinal de protesto. O cruzamento foi interditado para os trabalhos da Perícia Técnica e Polícia Civil.

Parentes próximo ao corpo da vítima, que não resistiu ao ferimentos e morreu no local (Foto: Marcos Maluf)