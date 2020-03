Motorista bate em meio-fio, perde controle da direção e invade pista contrária

Acidente aconteceu na manhã deste domingo, na MS-040, rodovia que liga Campo Grande a Santa Rita do Pardo

Motorista bateu no meio-fio, perdeu o controle e foi parar no acostamento (Foto: Marcos Maluf)

Wilson Yoshida, 34 anos, conduzia um Renault Sandero na MS-040 sentido Campo Grande, quando perdeu o controle da direção ao bater no meio fio da rodovia. Após o acidente, o veículo invadiu a pista contrária e parou sobre o meio fio do outro lado da pista.





As 3 rodas do veículo foram danificadas. Wilson seguia viagem com o tio, mas nenhum dos dois ficaram feridos. Eles vieram de Itu, São Paulo, para encontrar amigos em Campo Grande. Em seguida iriam pescar em Miranda. “Quando vi já estava em cima do meio fio. Bati e só consegui parar aqui. Por sorte não ocorreu nada mais grave”, comentou.





O motorista não quis dizer o que o fez perder o controle. Ele reclamou de dores no peito, mas recusou atendimento. O acidente mobilizou 3 viaturas dos bombeiros das Moreninhas. Ontem, segundo o Corpo de Bombeiros, uma carreta tanque tombou na mesma rodovia e o motorista ficou gravemente ferido. O veiculo, inclusive, permanece no local. A rodovia liga Campo Grande a Santa Rita do Pardo. Ao longo da rodovia há um grande tráfego de animais silvestres.