Miss Fitness MS 2020, acontecerá no primeiro do Esporte Open Pantanal

Durante o Esporte Open Pantanal, o maior evento multiesportivo do centro-oeste, que acontecerá em Campo Grande/MS nos dias 1,2 e 3 de maio deste ano além das diversas modalidades esportivas, exposição, competições e simpósio, trará como uma das principais atrações o concursos Miss Fitness MS com intuído de mostrar a beleza e a simpatia da mulher fitness.





O concurso terá 02 (duas) fase, a primeira será uma pré-seleção das candidatas com votação pela internet, onde serão selecionadas as candidatas que irão para a segunda fase final que será realizada no dia 01 de maio de 2020 no palco Body Show do evento 1º Esporte Open Pantanal.





O QUE É UMA CANDIDATA FITNESS?





Por existir uma grande diferença entre uma candidata fisiculturista e uma candidata fitness. No concurso Miss Fitness MS avaliaremos uma candidata fitness, ou seja, será valorizado o corpo esculpido, bem definido, sempre aliado a beleza e feminilidade da candidata. Diferente do fisiculturismo que avalia hipertrofia muscular.





PRIMEIRA FASE





A primeira fase do concurso Miss Fitness MS 2020 acontecerá por meio de votação pelo público em geral pela internet. Onde serão divulgadas 03 (três) fotos de cada candidata, conforme regulamento, com breve currículo de cada uma e o público poderá assim selecionar as candidatas que irão para a fase final que acontecerá no palco Body Show do 1º Esporte Open Pantanal no dia 1 de maio de 2020 Bosque Expo em Campo Grande/MS. Horário à definir.





As inscrições das candidatas ocorrerão de 04/03/2020 a 31/03/2020. A votação online irá ocorrer de 02/04 a 05/04/2020. O resultado será divulgado em 07/04/2020.





Serão selecionadas para a fase final as 30 candidatas que obterem maior quantidade de votos online.





A organização do evento se reserva no direito de alterar as datas, caso haja necessidade, podendo prorrogar o período de inscrição e resultado da votação online.





O DESFILE





Cada candidata será avaliada pelos jurados nos 03 (três) trajes dentro dos quesitos de avaliação. As vencedoras serão aquelas que tiverem as maiores notas, sendo nomeadas com os títulos de Miss e Princesa Fitness. As candidatas desfilam em 03 (três) trajes. São eles:





- Roupa fitness;





- Vestido curto (de balada);





- Biquíni branco.





A ELEIÇÃO





A MISS e a PRINCESA FITNESS serão conhecidas através do voto direto dos jurados que irão avaliar com notas de 0 (zero) a 10 (dez) os seguintes quesitos em cada um dos trajes. Será avaliado:





I. Harmonia entre beleza e corpo saudável;





II. Simpatia;





III. Graciosidade ao desfilar





IV. Simetria





PROFISSIONALISMO E TRANSPARÊNCIA





As candidatas serão tratadas com toda a atenção e profissionalismo que o concurso precisa, para que elas possam representar sua academia e seu treinador com muito orgulho.





Com a votação não é diferente. Os resultados da votação, estão sempre disponíveis para posteriores consultas pelas candidatas, deixando assim o concurso ainda mais transparente e profissional. Assim como também são disponibilizadas todas as cédulas de votação dos jurados nos concursos.



SERVIÇO





67 99304-8253. As inscrições poderão ser realizadas através da página do evento na interner www.esporteopenpantanal.com.br . Informações pelo WhatsApp