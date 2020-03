Ministro Sérgio Moro cumpre agenda em Campo Grande no dia 24 de abril

Ele participa de evento sobre segurança pública e visita a Casa da Mulher Brasileira

O ministro da Justiça, Sérgio Moro, cumpre agenda em Campo Grande no dia 24 de abril. Ele vem a convite da senadora Simone Tebet (MDB/MS), que fez o convite após a morte do jornalista Léo Veras, em Ponta Porã.





A senadora parlamentar disse em entrevista, que após manifestação no Twitter sobre a morte do jornalista, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, marcou de vir a Mato Grosso do Sul, em abril.





“Por conta desta publicação, falei com o ministro Sergio Moro que colocou à disposição do governo paraguaio o Ministério da Justiça. Como eu já havia feito um convite na semana passada pra ele vir ao estado, ele confirmou e disse que o Mato Grosso do Sul é prioritário e vai vir em abril”, diz.





Na agenda, Moro deve participar de evento relacionado a segurança pública e segurança na fronteira. Ele também deve visitar a Casa da Mulher Brasileira.