Ministro regional alemão atuante contra a covid-19 comete suicídio

Schaefer, 54 anos, casado e com dois filhos, foi encontrado morto no sábado perto de uma via férrea

O ministro das Finanças de Hesse, Thomas Schaefer, "profundamente preocupado" com as consequências da epidemia de coronavírus na economia, cometeu suicídio, anunciou neste domingo o primeiro-ministro do estado alemão, Volker Bouffier.





O Ministério Público de Wiesbaden indicou que prioriza a hipótese de suicídio.





Schaefer era ministro das Finanças há 10 anos deste 'land', no qual se encontra Frankfurt, o centro financeiro da Alemanha, sede do Banco Central Europeu e de grandes bancos do país.





Schaefer trabalhava "dia e noite" para ajudar as empresas e funcionários a adaptar-se às repercussões econômicas da pandemia, afirmou Bouffier, que se declarou "em estado de choque".





"Hoje podemos dizer que estava profundamente preocupado", completou o governante, aliado da chanceler Angela Merkel e membro do partido CDU, como Schaefer.