Médico vê melhora na saúde de Nelsinho Trad, ainda internado em Brasília

Senador tem 58 anos e foi para o hospital depois que teve febre na quarta-feira (18)

Antes de ser internado, senador estava se comunicando por transmissões ao vivo nas rede sociais ©Facebook/Reprodução

Ainda internado no Hospital Sírio-Libanês em Brasília (DF) por causa do novo coronavírus, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) teve melhora, segundo o médico infectologista Alexandre Cunha. “O senador, segundo informações do hospital, continua em melhora clínica, está em um apartamento e com sinais vitais estáveis”, informou agora à tarde a assessoria de imprensa do parlamentar.





Nelsinho tem 58 anos e foi para o hospital depois que teve febre na quarta-feira (18). Ele já estava isolado em casa desde o dia 12, quando soube que o secretário de Comunicação Social do governo federal, Fábio Wajngarten, havia sido diagnosticado com o novo coronavírus. No Sírio-Libanês, a equipe que o atendeu decidiu interná-lo para observar a febre que não cedia.





Trad contraiu a doença durante viagem com a comitiva do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) aos Estados Unidos. Nesta manhã, já eram 22 infectadas dentre as que participaram na viagem. O presidente, por meio de sua assessoria, divulgou que testou duas veze negativo para o novo vírus.





Exames – Segundo divulgado ontem (19), o senador foi submetido a tomografia de tórax e, de acordo com informações médicas, não apresentou sinais de gravidade. A Covid-19, doença provocada pelo coronavírus, afeta o pulmão e por isso a realização desse tipo de exame.





Conforme a assessoria de imprensa, não há previsão para o senador receber alta. Ele está em uma área isolada do hospital e não chegou a precisar da ajuda de algum tipo de aparelho para respirar, por exemplo.