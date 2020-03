Janela partidária começa com duas mudanças na Câmara Municipal

Prazo inicia hoje (5) e segue até o dia 5 de abril. A janela só é permitida neste ano para vereadores

Plenário da Câmara Municipal de Campo Grande ©DIVULGAÇÃO/CMCG A janela partidária para vereadores trocarem de partido, sem risco de perder o mandato, começou hoje (05) e segue até o dia 3 de abril. Neste período as siglas vão tentar reforçar suas chapas para disputa eleitoral deste ano. Na Câmara Municipal já existem duas mudanças confirmadas: André Salineiro sai do ninho tucano rumo ao DEM e Dharleng Campos deixa o PP, para fazer parte do MDB.





Este período de troca de partidos vai se encerrar em 3 de abril, porque um dia depois entramos no prazo de seis meses antes da eleição, marcada para 4 de outubro. Por se tratar de eleição municipal, a janela só foi aberta para os vereadores. Já os deputados estaduais e federais terão que esperar o devido momento em 2022.





Os dirigentes partidários avaliam que este é o momento de conversar com os vereadores de mandato, para tentar reforçar suas chapas neste ano, quando se inicia a nova regra que proíbe as alianças proporcionais, ou seja, cada legenda terá que ter sua chapa própria para o legislativo municipal.





Na Câmara Municipal da Capital dois vereadores já anunciaram a troca de partidos. Salineiro segue para o DEM e Dharleng Campos entra no time do MDB. Entretanto as mudanças devem aumentar durante este período. Dos 29 vereadores, 13 admitem a possibilidade de trocar de legenda nesta janela, para fazer parte de outro grupo político.





Entre eles Antônio Cruz (PSDB), Odilon de Oliveira (PDT), Ademir Santana (PDT), Valdir Gomes (PP) e Willian Maksoud (PMN) podem seguir ao PSD, partido do prefeito Marquinhos Trad. Já Eduardo Cury que deixou o Solidariedade, deve fechar com o DEM.





Os deputados estaduais também já adiantaram que vão ajudar os partidos, a atrair novos vereadores durante a janela, consultando as suas bases eleitorais em Campo Grande e interior do Estado. Os partidos devem fechar as chapas até as convenções (partidárias), em agosto.