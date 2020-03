INOCÊNCIA| Com a presença do deputado estadual, Londres Machado e do senador Nelsinho Trad, vereadores do Município filiam-se ao PSD

O presidente do PSD de Mato Grosso do Sul, senador Nelsinho Trad, recebeu, na sexta-feira (6), os vereadores de Inocência, professor Adair Freitas e Alinete Rodrigues. Na oportunidade, o cumprimentaram e se filiaram ao partido. As filiações foram acompanhadas pelo deputado estadual, Londres Machado.





Durante o ato, Nelsinho desejou boas-vindas aos vereadores e frisou que o novo pessedista, vereador Adair é a aposta da sigla na corrida eleitoral de 2020 para a Prefeitura de Inocência. “O professor Adair é uma liderança fortíssima, vereador de seis mandatos, e que se filia agora ao PSD, já é nosso pré-candidato a prefeito de Inocência”, disse o senador.





O vereador Adair agradeceu a oportunidade de ser acolhido pela legenda e que contribuirá com o projeto de crescimento do PSD no Estado. “Muito feliz em poder fazer parte dessa família, com pessoas que eu conheço e admiro, eu e a vereadora Alinete vamos fazer o PSD mais forte em Inocência”, agradece.





“Nossa luta dentro do PSD é para garantir um partido forte e com bons representantes, afirmou a vereadora.





Fonte: Assessoria de Imprensa PSD/MS