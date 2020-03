IMÓVEIS| Após anos de estagnação, venda de imóveis em Campo Grande vive expectativa de otimismo

O grande otimismo nas vendas imobiliários após anos de estagnação!

Digo logo de início que a expectativa é realmente muito boa para esse ano de 2020! Campo Grande está em seu momento de glória com muita movimentação na produção, beneficiando os donos de imobiliárias, corretores e todo o pessoal por trás da construção e administração do ramo.





Os estoques estão aumentando a cada dia que passa, recuperando o tempo perdido e trazendo muitas novidades em oferta, dando incentivo para os possíveis compradores que estão confiantes na hora da compra.





Essa movimentação toda fez com que o mercado imobiliário esquentasse na região, há muitos imóveis com os valores ainda estão congelados por conta da crise anterior e como a tendência é melhorar aproveite o momento para conquistar o sonho da casa própria onde se tem uma infraestrutura completa de qualidade com comércios e serviços.





Economia





A economia brasileira não estava nos seus melhores momentos e isso é um fato que não podemos negar, de 2017 para 2018 aumentou apenas 1,1%, resultado que foi idêntico ao do ano anterior segundo o IBGE, ficando bem abaixo das expectativas dos economistas previstas pelo PIB que seria por volta de 3%.





Isso não estagnou somente o mercado imobiliário da região prejudicando os imóveis à venda em Campo Grande como também várias outras áreas do setor econômico.





O mercado imobiliário vivenciou nos últimos anos um período relativamente ruim, parado e de poucas vendas, foram 5 anos de euforia com a crise, porém finalmente tudo indica que acabou.





Em 2019 a economia já começou a dar uma guinada, claro que não foi nada tão significativo mas ajudou, nesse período o aumento foi de 2%, que já deu uma levantada no astral para os trabalhadores desse nicho... A palavra recorde apareceu muito nas notícias sobre a economia brasileira, 2019 foi o ano do 8 ou 80! A inflação por exemplo ficou abaixo da meta o que resultou em uma redução nos juros, o que tem uma grande influência em cima do mercado imobiliário.





Financiamento





O financiamento é um sistema de caderneta do SBPE, uma forma de empréstimo que auxilia na compra de imóveis.





Bom todas as mudanças em relação à economia interferem no mercado de imóveis diretamente já que envolve um mercado com grande giro de capital. Segundo as pesquisas a tendência é sair da estagnação dando uma alavancada nesse mercado, o estoque para lançamentos imobiliários já está aumentando e os consumidores já estão mais confiantes para comprar utilizando as formas de financiamento e o auxílio do FGTS. Fora que houve uma redução de juros nas taxas de financiamento dos bancos públicos um corte de 5% possibilitando que a taxa de juros no crédito imobiliário desse uma reduzida e toda e qualquer mudança nesse sentido ajuda tanto os vendedores quanto os compradores.





Usando o ano passado como referência o mercado imobiliário realmente já mostrou que está se recuperando, já está sendo considerado um dos motores para o avanço da economia e segundo o diretor do BC os investimentos nessa área podem aumentar em 4,1% nesse ano e no Brasil em geral em 2,2% o que é uma porcentagem ótima em relação aos últimos anos!





Em Campo Grande acredita-se que após esses anos parados o mercado esteja muito favorável com base no fechamento do ano anterior, dando uma animada no setor. E caso tenha interesse em dar uma olhada nos imóveis à venda em Campo Grande você pode ver que os valores deram uma mudada já que os imóveis estavam parados e para vender teve que se fazer um reajustamento de acordo com a economia.





Fernando M. de Moraes, um dono de imobiliária da Capital. Comemorou o recorde de 328 lotes vendidos em um curto período de tempo. O que já é um bom começo é indica que a região está investindo nesse mercado.





Expectativas na economia para o mercado imobiliário 2020





A expectativa é um mercado quente! Cheio de novidades com investimentos em locais com boa infraestrutura com varrições de preço para os interessados encontrarem algo que se encaixe no perfil do mesmo, as imobiliárias estão disponibilizando muitos imóveis em áreas bem visadas e com a taxa reduzida da SELIC foi rui para alguns, mas uma oportunidade perfeita para as pessoas que pensam em fazer um investimento em imóveis.





A economia e o mundo imobiliário estão mudando muito e junto com eles o consumidor, que está atento as mudanças e escolhendo quais são os melhores momentos para efetuar a compra da casa própria. Até porque ficar por dentro desses assuntos é fundamental para não errar na hora da compra fazendo o melhor negócio, evitando arrependimentos futuros.





Então se você trabalha em alguma área imobiliária ou pensa em conquistar seu imóvel próprio esse é o momento meu caro!