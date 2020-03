IMÓVEIS| Agronegócio e novas indústrias fomentam o ramo imobiliário de Campo Grande

Campo grande é conhecida por ser a capital do agronegócio, a cidade tem por seu histórico a atração de milhares de empresas em diversos ramos, tendo em vista o destaque no desenvolvimento econômico da região, ainda neste enfoque, o maior evento de agronegócio brasileiro acontece em Campo Grande, demonstrando assim que o agronegócio e as industrias estão fomentando o ramo imobiliários e também os demais ramos em Campo Grande.

Como sabe-se, Campo Grande é um município do estado do Mato Grosso do Sul, situado, portanto, na região oeste, de modo geográfico a cidade está localizada próximas as fronteiras do Brasil com o Paraguai e Bolívia.





Acerca do agronegócio, este respondeu cerca de US$ 96,8 milhões de comercialização, com especial destaque na carne bovina, no que diz respeito as aves, as movimentações não foram menores de US$ 236,8 milhões.





Em relação ao setor industrial o crescimento é nítido, a cidade conta com a maior fabrica de produção de proteínas da empresa Archer Daniels Midland Company, a fabrica em questão possui uma área superior a 25 mil metros quadrados e este investimento custou aproximadamente US$ 250 milhões.





Como é percebido, todos os investimentos dos entes públicos e privados estão obviamente fomentando o crescimento socioeconômico da região, com enfoque no setor imobiliário que com a expansão do município vem ganhando destaque em relação as demais regiões do país, simplificando assim a busca por casas à venda em Campo Grande

CRESCIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO;

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), a procura por terreno em Campo Grande pode ser demonstrada com o aumento populacional da região. É neste impasse que destacamos o censo levantando pelo instituto em 2010 que demonstrou cerca de 786.797 pessoas, enquanto em 2019 o número de habitantes cresceu para 895.982 pessoas.





Ademais, a extensão territorial da região é de 8.092,951 km², e dessa área total cerca de 58,7 % (cinquenta e oito virgula sete por certo) possui esgotamento sanitário adequado, 96,3 % (noventa e seis virgula três por cento) de arborização de vias públicas e 33,4% (trinta e três virgula quatro) da área possui urbanização de vias públicas, ainda ocorre que o bioma pertencente da região é o cerrado e não possui Sistema Costeiro Marinho pertencente





É a partir desses dados que se destaca o salário médio mensal dos trabalhadores formais, em 2017 chegou a aproximadamente 3,5 salários mínimos, chegando a um PIB per capita de R$ 30.924,89, outrossim, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é de 0,784.

O AGRONEGÓCIO DA REGIÃO;

Anualmente a cidade de Campo Grande abriga o maior evento do ramo, este é conhecido como Showtec, este possui o intuito de potencializar a produção pecuária e agrícola para todos os envolvidos, sejam estudiosas, profissionais e principalmente os produtores rurais. O evento ocorreu em janeiro, nos dias 22 e 24 e contou com a presença de mais de 120 expositores.





Apenas no ano de 2019 o agronegócio correspondeu com US$ 96,8 bilhões, cerca de 43,2% (quarenta e três virgula dois por cento) foi exportado pelo Brasil.





As principais produções são de milho e carne, a safra de milho somou mais de 100 milhões de toneladas, sendo exportado cerca de 20 milhões de toneladas. Enquanto isso, a carne teve uma comercialização que superior os US$ 16,52 bilhões, a principal carne exportada foi a bovina, com cerca de US$ 7,57 bilhões de vendas.

O CRESCIMENTO INDUSTRIAL;

O crescimento industrial do município também não fica para trás, o mesmo apresenta índices e expectativas prosperas para o setor.





O município conta com a maior fabrica de produção de proteínas de soja da empresa Archer Daniels Midland Company, conhecida também pela sua sigla ADM, a nova fabrica da ADM possua uma extensão de 25 mil metros quadrados, com investimentos superiores a US$ 250 milhões.





Sobre este investimento, segundo o site do G!, o presidente da empresa, Roberto Ciciliano se posicionou da seguinte maneira “Com o início da operação do novo complexo industrial, a ADM amplia a oferta de proteínas de soja tanto para o Brasil quanto para toda a América do Sul, atendendo os clientes de forma mais eficiente”.





Outra novidade foi afirmada pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande, este anunciou uma quantidade de 05 (cinco) projetos industriais, os investimentos devem ultrapassar o valor de R$ 31 milhões e a criação de 225 novos empregos diretos e indiretos.





É assim que podemos concluir que com os crescimentos do agronegócio e a expansão de novas industrias o setor imobiliário tende a valorizar no local, gerando uma excelente fomentação para o ramo e facilitando a compra e venda de imóveis e de apartamento em Campo Grande





