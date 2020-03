Hospital de campanha da Cassems contra coronavírus começa a funcionar na segunda-feira (23)

Unidade com 30 leitos está sendo criada no estacionamento do hospital; 6º andar será exclusivo para pacientes com coronavírus

Estrutura do hospital de campanha da Cassems sendo montada ©DIVULGAÇÃO

O hospital de campanha da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul), criado especialmente para atender pacientes com sintomas do coronavírus, começa a funcionar a partir de segunda-feira (23). Hoje, cinco pacientes estão internados com sintomas da doença na unidade, conforme informações do presidente da Cassems Ricardo Ayache.





Segundo ele, a unidade está sendo montada no estacionamento do hospital e terá capacidade para 30 leitos e três consultórios. A ideia é atender ali os casos mais leves. Quando as internações forem necessárias, os pacientes serão levados para o 6º andar da unidade que, será voltado exclusivamente para esse tipo de atendimento.





Ainda conforme Ayache, serão disponibilizados 30 leitos de UTI para exclusivamente para o atendimento de pacientes com coronavírus. Existem também outros três leitos de isolamento no hospital.





O presidente da Cassems explica que tanto a criação do hospital de campanha quanto a ampliação do número de leitos de UTI são medidas preventivas para o enfrentamento do coronavírus. “O grande desafio em todo o mundo é a disponibilidade de leitos”, diz.





No hospital de campanha será realizada a triagem dos pacientes com sintomas de doenças respiratórias, com objetivo de identificar de forma mais rápida possíveis casos de contaminação pelo coronavírus.





Em entrevista à assessoria de imprensa da Cassems, o diretor clínico da unidade hospitalar, Marcos Bonilha explicou que uma estrutura como esta do hospital de campanha acaba melhorando a segurança de todos. “Nosso objetivo é identificar o mais rápido possível os casos que possam caracterizar uma infecção por coronavírus e prontamente adotar os protocolos determinados pelo Ministério da Saúde”, diz.





A infectologista e diretora do Comitê de Crise do Coronavírus do Hospital Cassems de Campo Grande, Marcia Dal Fabbro orienta apenas os pacientes mais graves a buscarem atendimento hospitalar para não sobrecarregar os serviços. Neste momento, a prioridade para buscar assistência em saúde no pronto atendimento deverá ser feito por pessoas que apresentarem falta de ar ou que tenham tido contato com pessoas infectadas, como critérios definidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Infectologia, evitando assim, aglomerações desnecessárias e risco de transmissão de outras doenças, além do Coronavírus”, diz.





Neste período de pandemia, estão suspensas as cirurgias eletivas no hospital. Procedimentos cirúrgicos de urgência e emergência serão realizados normalmente.