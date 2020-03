HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (29)

©REPRODUÇÃO

Áries





Nas finanças, você vai querer separar uma grana para investir no seu visual ou em alguma coisa coisa que deseja muito e, finalmente, terá chance de realizar. Papos e encontros com amigos prometem muita alegria e diversão. Ouça dicas de uma pessoa mais madura e experiente. Na paquera, se estiver de olho em alguém, você não pensará duas vezes para se declarar. Se já tem um amor para chamar de seu, promessa de boa sintonia a dois: estimule o diálogo.





Touro





Alguém de outra cidade pode aparecer de surpresa e encher seu domingo de alegria ou então é você quem vai procurar alguém para matar a saudade. Nas finanças, pode faturar uma grana com um serviço extra ou investir suas economias em algo muito desejado. No campo sentimental, bom momento para refletir sobre a vida e o que quer para o seu coração. Se já achou seu amor, compartilhe seus sonhos e valorize seu bem.





Gêmeos





A Lua renova seu alto-astral e você vai querer aproveitar o domingão para curtir as coisas boas da vida. O céu dá sinal verde para viajar ou para se dedicar à sua espiritualidade e cultivar a sua fé. Seu jeito alegre e comunicativo vai cativar facilmente as pessoas, o que de pode render boas amizades e boas paqueras. A dois, vai querer privacidade e cumplicidade. Muita sedução na intimidade.





Câncer





O dia é perfeito para se render à preguiça, dormir até mais tarde e relaxar no seu cantinho. Mas você não vai ficar só: amigos e parentes devem disputar a sua companhia e será ótimo ter essas pessoas por perto. No campo sentimental, pode pintar atração por uma pessoa mais velha ou que já é comprometida. E os astros enviam um alerta importante: não comente suas conquistas. A vida a dois será intensa e não faltará cumplicidade. Apimente o sexo!





Leão





Bom dia para organizar as suas coisas e planejar as tarefas da semana. Depois, vai querer dar um trato no visual e cuidar melhor da sua saúde. Sua vida social deve estar agitada e os amigos vão cobrar a sua companhia. No amor, não se assuste se uma amizade evoluir para romance. Quem já encontrou seu bem atravessa uma fase estável e segura: mostre parceria para o que der e vier.





Virgem





Passeios e viagens recebem ótimos estímulos do céu: vai ser bom sair um pouco da rotina, encontrar pessoas queridas e matar a saudade de quem mora longe. Na saúde, bom momento para iniciar uma dieta e investir na sua aparência. O Sol deixa você ainda mais atraente, sinal de boas novidades na conquista. Pode atrair alguém que você nem imagina. No romance, divirtam-se juntos. Desejos ardentes.





Libra





Ótimo astral para viajar e passear. Se você não pode sair da cidade, vai querer deixar seu lar mais bonito e aconchegante: pode fazer algumas mudanças na decoração e deve aproveitar para descartar coisas que só ocupam espaço, sem serventia. No amor, quem tem o coração livre deve ir a lugares diferentes e conhecer gente nova. Na vida a dois, a união está firme e forte. Invista na sedução.





Escorpião





Você vai querer curtir o domingo em boa companhia e deve aproveitar o dia para fazer contato com quem não vê há algum tempo. Também é um bom momento para dar uma geral em casa e mudar algumas coisas de lugar. No campo da saúde, sinal verde para iniciar uma dieta e mudar o visual. A Lua acentua a sua sensualidade e indica uma ótima fase para paqueras e romance. A intimidade vai esquentar.





Sagitário





Um serviço extra pode render uma boa grana para o seu bolso neste domingo. Os astros também incentivam você a investir mais na sua saúde, cuidar da beleza, da dieta e da boa forma. No amor, quem está livre vai sonhar com uma namoro sério e duradouro. Com o Sol no seu paraíso astral, a chance de conquistar alguém é enorme. No romance, a sintonia será deliciosa e você vai sentir firmeza nas conversas.





Capricórnio





Você pode curtir momentos de muita alegria e carinho em companhia de pessoas queridas. O domingo será prefeito para festas, passeios e encontros descontraídos. Bom dia também para praticar esportes e levar os filhos para brincar. Reserve um tempo para cuidar da saúde e organizar suas coisas. Vai conquistar quem quiser com seu charme e simpatia. Fase romântica e super carinhosa a dois.





Aquário





Vênus estimula o convívio familiar e você pode aguardar momentos de muita harmonia com os parentes. Terá prazer em cuidar da sua casa e deixar seu cantinho mais bonito. O dia também é perfeito para encontrar pessoas queridas e fazer programas animados. Se você está livre, invista na paquera e deixe claro o que quer. Na união, cubra seu bem de carinho e declare o seu amor.





Peixes





Você vai se sentir bem tanto em casa com os parentes quanto em contato com os amigos. Então, que tal reunir todo mundo no mesmo lugar para deixar seu domingo ainda mais prazeroso? Chame a turma e os parentes para fazer algo divertido e coloque o papo em dia com quem estima. No amor, você vai querer segurança. Pode se declarar a alguém da turma. Sintonia e companheirismo total a dois.