HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (5)

A criatividade humana





Todo processo criativo, e vale aqui lembrar que o reino humano cumpre, no processo cósmico, um papel criador, é resultado de a percepção fazer uso da realidade, se apropriar dela e construir um resultado que antes não existia. Isso pode ser reprimido através de uma educação rígida, que ensine a atuar sempre dentro de regras pré-fixadas, criando resultados neuróticos, porque nossa humanidade continuará motivada pela necessidade de criar. Aliás, a própria repressão da criatividade é um invento de nossa humanidade. Todas as culturas são resultado de um processo criativo de construção de identidade e, por isso, não há exceções, em todas elas há uma apropriação. Inventar que a apropriação cultural seja algo indevido coloca os militantes no mesmo lugar dos repressores. Felizmente, porém, a cultura é patrimônio de toda a humanidade.

Aquário - 21/01 a 19/02





O caminho é aquele que sua alma há de trilhar, porque os passos que você der serão os construtores do próprio caminho. Assim é que valerá sempre mais a pena tentar e falhar do que deixar de tentar, porque se falha muito.





Peixes - 20/02 a 20/03





Ainda que você não se sinta a pessoa mais atrevida do mundo, mesmo assim, você experimentará alguns momentos, como agora, em que esse tipo de atitude será mais do que natural, como se você tivesse sempre estado nela.





Áries - 21/03 a 20/04





Muitas coisas foram ditas, outras tantas combinadas. Nem tudo é como você queria, porém, se você outorgar espaço para as pessoas se movimentarem de acordo com as razões delas, você verá que está tudo certo.





Touro - 21/04 a 20/05





Certos planos eram certos, porém, o cenário mudou e quanto antes você se adaptar a esse, melhor será, porque isso garantirá que suas pretensões continuem firmes e fortes na direção do sucesso. Adaptação fundamental.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Melhor você tentar agora, e errar, do que depois se arrepender de não ter tentado. Por pior que seja o resultado das tentativas, pelo menos você terá tido a capacidade de medir com exatidão o alcance de sua força.





Câncer - 21/06 a 21/07





Depois de várias tentativas, algumas questões avançam e ganham força suficiente para você delegar tarefas e responsabilidades. Relaxe, este é um momento em que, surpreendentemente, dá para confiar em algumas pessoas.





Leão - 22/07 a 22/08





Agora é preciso deixar a conversa de lado e fazer algo prático. Assim as dúvidas serão resolvidas e muitos dos seus dilemas se mostrarão ineficazes. Nada como a experiência para sair do estado de paralisia dos dilemas.





Virgem - 23/08 a 22/09





Apesar de parecer que tudo iria complicar por ter de seguir o que a maioria quer, você verá que acontecerá exatamente o contrário, as coisas serão mais simples. Procure ir além do que suas críticas estabelecem.





Libra - 23/09 a 22/10





As complicações não são necessariamente questões negativas a serem rejeitadas sumariamente. As complicações são decorrentes da necessidade de você se atrever a fazer o que pensa ser melhor, a despeito de ninguém apoiar.





Escorpião - 23/10 a 21/11





A onda vai virar ao seu favor, porém, não fique esperando por ela. Confie em seu taco e comece a tomar as atitudes pertinentes, de modo que sua própria alma se converta na onda favorável. Assim o destino acontece.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Agora vai ser possível você colocar um ponto final naqueles assuntos que vieram se alastrando tanto, que se tornaram repetitivos e ineficientes. Agora vai ser possível você aliviar a carga que pesa sobre suas costas.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Nem todas as apreensões que obstaculizam sua vontade de agir são produto de observações realistas. Uma grande parte dessas é produto de fantasia e, por isso, você não deveria deixar que se tornassem obstáculos.