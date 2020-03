HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (31)

©REPRODUÇÃO

Áries





Assuntos de casa e família terão prioridade para você hoje e é provável que queira tomar algumas atitudes importantes em favor deles. À tarde, pode liderar um trabalho em equipe ou ajudar um amigo em algum assunto difícil. Nas finanças, se você precisa de uma grana extra, pense em algo que possa fazer em casa, quando não estiver trabalhando formalmente. Atração por amigo pode ficar mais forte. A dois, prefira programas caseiros e tranquilos.





Touro





Você terá muita facilidade para se comunicar e vai saber direitinho que palavras usar para convencer as pessoas. Ótima fase para quem trabalha com comércio ou quer negociar melhorias com os chefes. Pode conquistar uma promoção ou um novo desafio no emprego. Na paquera, papos descontraídos vão facilitar as coisas e pode rolar atração por colega ou alguém mais velho. Boa sintonia a dois: conversem mais.





Gêmeos





Preocupação com grana ou vontade de melhorar de vida incentivará você a investir mais na sua carreira. Pode até se entusiasmar com a ideia de fazer cursos e se profissionalizar ainda mais no que faz. Há sinal de paixão por uma pessoa que vem de fora ou que tem ideais parecidos com os seus. No romance, você vai querer segurança. Esclareça dúvidas para não dar espaço ao ciúme.





Câncer





A Lua renova sua autoconfiança e garante ainda mais determinação para você correr atrás dos seus objetivos. No trabalho, é um bom momento para colocar em prática as mudanças que tanto deseja: tome uma atitude firme e decidida. Seu poder de atração será irresistível, o que indica sucesso absoluto na conquista e na vida a dois. Use e abuse da sua sensualidade e revele sua ousadia no sexo.





Leão





A Lua vai infernizar o seu astral hoje, por isso, é melhor ficar no seu canto. Evite assumir tarefas demais, apenas cumpra suas demandas sem alarde. No trabalho, os astros enviam ainda outro recado importante: não confie demais nos outros e mantenha seus projetos em segredo. No amor, os astros dão sinal verde para assumir um compromisso ou fortalecer ainda mais a união. Você vai curtir uma fase apaixonada e intensa, aproveite!





Virgem





A Lua acentua a sua criatividade e você pode ter ótimas ideias para melhorar seu desempenho no trabalho: pode iniciar um novo negócio ou projeto importante. Conte com o apoio de amigos e colegas para colocar seus planos em prática. Cuidado com acidentes: proteja sua saúde. No amor, pode pintar uma paixão por colega e tudo indica que será irresistível. Na união, fase cúmplice e companheira.





Libra





A Lua revela seu lado mais ambicioso e você não vai medir esforços para provar sua competência e conquistar seu lugar ao sol. Pode até conquistar uma promoção no trabalho. Use a criatividade e e estimule os colegas com seu entusiasmo. Na paquera, uma paixão pode surgir de repente e deve vir para ficar. Na vida a dois, o amor deve ganhar ainda mais força. Use e abuse do seu poder de sedução.





Escorpião





Você pode sentir uma vontade maior de investir no seu crescimento profissional. Fique de olho nas oportunidades, faça cursos e treinamentos que possam melhorar o seu currículo. À tarde, assuntos de família vão exigir atenção e atitude. Se você procura um novo amor, experimente fazer programas diferentes para conhecer gente nova. A dois, paixão e desejos vão ferver entre quatro paredes.





Sagitário





Bom dia para dar início às mudanças que deseja para sua vida. Que tal começar doando ou descartando tudo que não usa mais? Você vai defender com unhas e dentes as suas opiniões, mas pegue leve com a franqueza, pois sinceridade demais pode gerar atritos. No amor, sua sensualidade está acentuada e você vai envolver quem quiser com seu charme. Sucesso garantido na conquista e na intimidade.





Capricórnio





O céu estimula a cooperação e seu dia vai render muito mais se puder contar com o apoio dos colegas para atingir seus objetivos. Sinal verde para fazer parcerias ou mesmo firmar uma sociedade com alguém de confiança. Nas finanças, você vai querer aumentar seus ganhos: corra atrás. Na paquera e no romance, pode ter boas surpresas, mas terá que controlar o ciúme e a possessividade para não brigar.





Aquário





Os astros indicam um dia de bastante trabalho, mas você vai encarar suas tarefas com muita responsabilidade e determinação; pode até levar algum serviço para casa. Além disso, vai mostrar muita iniciativa e firmeza em suas atitudes, o que pode atrair a atenção dos chefes. Na paquera, seu charme vai atrair como ímã e pode chamar a atenção dos colegas. Na união, vai mostrar prestatividade e paixão, mas tome o cuidado de fugir de discussões.





Peixes





A Lua no seu paraíso astral indica doses extras de sorte, criatividade e entusiasmo para você. Use seu charme e simpatia para se entender melhor com as pessoas e conseguir tudo que quiser. Cuidado com gente trapaceira e mentirosa: não revele seus planos. Você vai esbanjar charme e terá tantos pretendentes que pode ser difícil escolher. Se já elegeu seu amor, renda-se ao romantismo e à paixão.