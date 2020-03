HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (25)

©REPRODUÇÃO

Áries





Você vai explorar toda determinação e ousadia do seu signo para conseguir o que deseja nesta fase. Mostre iniciativa no trabalho, mas sem atropelar os outros com a sua impulsividade. Também é bom pegar leve com a franqueza: sinceridade demais pode machucar. No amor, vai saber o que quer e deixará isso claro logo no primeiro encontro. Mostre ao par porque ele se apaixonou por você.





Touro





Alguns astros vão infernizar o seu astral, por isso, o melhor a fazer hoje é ficar no seu canto e cumprir suas tarefas sem sair muito da rotina. Procure falar menos e ouvir mais, mas não confie demais nos outros e ouça a sua intuição. No amor, decepções recentes podem deixar seu coração fechado para balanço. Se você já tem seu par, esclareça as dúvidas e reforce a cumplicidade.





Gêmeos





Trabalhar em equipe pode ser uma boa opção para você nesta quarta-feira. Alie-se aos colegas, ainda mais se vocês tiverem metas ambiciosas para cumprir, mas respeitem a liberdade e a criatividade uns dos outros, ok? Ótima sintonia com os amigos. No campo sentimental, aceite convites, ainda mais se estiver em busca de um novo amor. No romance, vai querer doses extras de parceria e sintonia. Faça a sua parte.





Câncer





Os astros vão acentuar sua ambição e disposição para lutar pelo que quer. Boa fase para explorar seus talentos e provar a sua competência na vida profissional: trabalhe para brilhar. Seus chefes estarão de olho e podem até reconhecer seus esforços com uma promoção. No amor, você só dará chance a quem mostrar que merece. Se já achou a sua alma gêmea, há boas chances de realizarem um antigo sonho juntos.





Leão





Você pode ter boas notícias em uma questão de justiça. Também terá muita curiosidade e facilidade para aprender coisas novas. Inspire-se nos colegas mais experientes ou em alguém que você admira para evoluir e crescer profissionalmente. Quem está só pode conhecer alguém interessante ao participar de cursos ou atividades religiosas. Na união, as afinidades só vão aumentar.





Virgem





Conquistar mais estabilidade no emprego será sua maior prioridade neste dia e você usará toda sua competência e disciplina para isso. É um bom momento para organizar seus arquivos e separar coisas que pode descartar: guarde apenas o que for realmente útil. No campo afetivo, você está superatraente e vai envolver quem quiser com seu charme. A intimidade promete: revele seu lado mais ardente.





Libra





Seu dia deve seguir sem muitas novidades, por isso, dedique-se às tarefas de rotina e esforce-se para deixar o serviço em ordem. Pode contar com os colegas para atingir as metas em comum, mas não descuide da concorrência. O astral está meio parado, então, não espere grandes emoções na paquera. Já a vida a dois segue tranquila e iluminada pelo Sol, é só aproveitar.





Escorpião





Prepare-se para um dia de muito trabalho. Nem adianta contar muito com a sorte, pois a ordem é mesmo arregaçar as mangas e encarar as tarefas com toda determinação. Seja persistente em uma dieta ou em um tratamento de saúde: cuide-se! No amor, pode pintar um clima com colega ou alguém que está sempre presente na sua vida. Na união, tenha prestatividade e apoie o par em tudo que puder.





Sagitário





Se depender de entusiasmo e alto-astral, nada será capaz de tirar a sua alegria nesta quarta-feira. Você atravessa um período de sorte, criatividade e descontração. Ótimo entrosamento com as pessoas. Use seu carisma para conseguir o que quiser. Nas paqueras, sucesso absoluto: jogue charme e aguarde os resultados. Quem já se amarrou vai curtir momentos de muito carinho e romantismo.





Capricórnio





Sua ligação com a família está acentuada e se alguém precisar de você, não pensará duas vezes para atender o chamado. No trabalho, vai preferir ficar num canto tranquilo e cuidar das tarefas que tem mais experiência em fazer. As paqueras podem ficar meio de lado hoje. Já o romance vai pedir um pouco mais de privacidade. Curta seu ninho ou aposte em programas só a dois.





Aquário





Seu signo é criativo e adora inovar. E você terá muita habilidade para defender seus projetos e convencer as pessoas. Bom momento para quem precisa negociar e fazer acordos ou para quem vai vender seu peixe em uma entrevista de emprego. Seu jeito extrovertido e comunicativo vai facilitar as paqueras e também deve aumentar a sintonia no romance. Declare o seu amor.





Peixes





Você vai cuidar com todo carinho de tudo que conquistou. No trabalho, fique de olho nas oportunidades de aumentar seus ganhos, pois este pode ser um dia muito lucrativo. Ao mesmo tempo, controle os gastos para não extrapolar. No amor, quem está livre só vai dar chance a alguém se sentir que o lance realmente tem futuro. Na vida a dois, quanto mais união e cumplicidade, melhor. Tome cuidado com a possessividade.