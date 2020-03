HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (20)

©REPRODUÇÃO

Áries





O Sol vai renovar a sua energia e disposição e você vai sentir ainda mais confiança e determinação. O céu só aconselha a não misturar amizade com dinheiro, porque pode ter problemas. Fora isso, mire em seus objetivos, arregace as mangas e vá à luta. Nas paqueras, seu jeito arrojado e destemido vai fazer sucesso. No romance, revele seu lado dominador, mas sem fazer cenas de ciúme.





Touro





Evite se indispor com chefes e autoridades, pois a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Você vai conseguir muito mais se agir com gentileza, diplomacia e discrição. Invista nos estudos e mostre que quer progredir por seus próprios esforços. No amor, uma viagem pode render uma nova paixão ou talvez prefira fechar seu coração para balanço por um tempo. A dois, sair da rotina vai acender os desejos.





Gêmeos





Você pode estar com a cabeça cheia de ideias, mas sem saber exatamente para onde correr. Trabalhar em equipe e trocar experiências pode ser uma boa opção. Os amigos também darão apoio para tudo que precisar. Sua vida social vai ganhar novos estímulos, por isso, aceite convites da galera e faça novas amizades. Na paquera, vai atrair o crush que quiser com seu charme. Desejos à flor da pele: ouse e surpreenda.





Câncer





Romper uma amizade pode ser inevitável, mas também não adianta insistir em uma relação que só traz problemas. Se isso acontecer, pense no que é melhor para você e corte o mal pela raiz. Sua carreira entra numa fase muito promissora: invista em suas metas mais ambiciosas e mostre do que é capaz. No amor, atração por amigo pode ficar irresistível. Boa fase para iniciar um namoro ou oficializar a união com seu amor.





Leão





O Sol desperta o desejo de se aventurar e viver novas experiências. No trabalho, vai querer progredir e o melhor caminho para isso é investir nos estudos. Mas atenção: se o trabalho é em equipe, não tente impor as suas vontades. A melhor opção é liderar os colegas com gentileza e paciência. Para esta sexta, os astros alertam que a pressa pode causar acidentes, tenha cuidado. Nos assuntos do coração, pode pintar paixão por colega. Na união, valorize as afinidades e as metas em comum.





Virgem





Sextou, mas a energia continua tensa no trabalho e você deter evitar distrações. Procure fazer uma tarefa de cada vez e respeite seus limites para não prejudicar a saúde. Bom momento para colocar em prática as mudanças que tanto deseja: vá à luta! Na paquera, seu charme será simplesmente irresistível e pode até ser difícil escolher. No romance, a paixão vai esquentar. Renda-se aos desejos e ao prazer.





Libra





A união faz a força e você terá certeza disso se somar forças com os colegas por um objetivo em comum. A Lua traz sorte e o Sol estimula as parcerias. Nas finanças, controle melhor os gastos e fuja de negócios arriscados. Na paixão, o desejo de encontrar sua alma gêmea e viver um amor verdadeiro será maior. Jogue charme e avalie o alvo. O romance entra em nova fase e a união ficará ainda mais forte.





Escorpião





O Sol renova sua vitalidade e estimulará você a cumprir suas tarefas com a máxima responsabilidade e disciplina. No trabalho, seu empenho vai chamar atenção e pode até render novas oportunidades. No campo familiar, os astros revelam perigo de atrito com parentes: converse sem discutir. Saúde protegida. Sucesso garantido nas paqueras: tome a iniciativa e declare-se. Na união, valorize o diálogo e o romantismo e evite brigas.





Sagitário





Sextou e a sorte vai soprar a seu favor e fará tudo parecer mais fácil e prazeroso. Porém, convém ter cuidado com mal-entendidos no emprego: esclareça bem as coisas e use a criatividade para se livrar dos problemas. Nas finanças, há indicativo de que pode iniciar algo muito lucrativo, mas não gaste à toa. Nas paqueras, seu charme ganhará reforço e você vai arrasar. O romance ganhará doses extras de carinho, romantismo e prazer.





Capricórnio





Os astros avisam que talvez hoje você queira retomar um antigo projeto ou serviço que ficou parado num canto qualquer ou que pode voltar para um antigo emprego. De qualquer forma, tome a iniciativa e lute pelo que quer. Nas finanças, pode ganhar ou perder dinheiro com a mesma facilidade, por isso, tenha cautela. Na paquera, vai investir com coragem em uma conquista. A dois, romantismo e sedução em perfeita harmonia. Mas controle a possessividade, ok?





Aquário





O clima continua tenso em casa e a dica dos astros é dialogar! Pense no quão importante a família é para você e dê o primeiro passo para resolver os conflitos. Você terá muita criatividade e facilidade para negociar. Sucesso garantido em compras e vendas. Nas paqueras, extrovertido (a) e cheia de charme, vai ser fácil conquistar alguém. Ótima sintonia na vida a dois. Busque privacidade e realize suas fantasias.





Peixes





O Sol vai acentuar ainda mais seu apego às coisas e às pessoas que ama. Também será mais fácil identificar o que realmente importa para a sua felicidade. Nas finanças, boa fase para ganhar dinheiro: use a criatividade. Na vida profissional, trabalhar em equipe será uma boa opção: lidere os colegas. No campo das amizades, aguarde alegrias: pode, inclusive, pintar uma paixão por alguém da turma. Na união, valorize quem está ao seu lado, mas sem ciúme.