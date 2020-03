HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (19)

©REPRODUÇÃO

Áries





A falta de grana pode atrapalhar alguns dos seus planos, mas você vai esbanjar criatividade e pode ter boas ideias para contornar os obstáculos. Nas finanças, não é hora de se arriscar, então, concentre-se no que já é líquido e certo, mas não deixe de sonhar, pois novas oportunidades vão surgir. No campo sentimental, namoro com alguém do trabalho deve ser mantido em segredo por um tempo. Na união, falem do futuro.





Touro





Nem tudo será como você gostaria hoje, mas em vez de se revoltar e brigar com o mundo, o céu aconselha a respirar fundo, controlar as emoções e buscar o apoio de pessoas queridas. Além disso, não desista de suas metas e apenas aconselhe-se com alguém mais experiente. No amor, se você está livre, aceite convites da turma, faça programas diferentes e conheça gente nova. Se já tem par, estimule o companheirismo.





Gêmeos





Os astros revelam que seu dia pode começar com alguns imprevistos ou preocupações e alertam que talvez não seja um bom momento para se aventurar em novos projetos ou iniciativas. No trabalho, concentre-se em cumprir suas metas e mostrar o seu potencial. No amor, quem está só pode se interessar por uma pessoa influente e madura, mas só vai se envolver se sentir que realmente vale a pena. No romance, lutem juntos por um futuro melhor.





Câncer





Tensões vão rondar uma amizade ou uma parceria de trabalho no início do dia. Nestas horas, vale considerar o ditado que diz: 'antes só do que mal acompanhado (a)'. É um bom dia para mudanças e para se libertar de tudo que não traz felicidade. Namoro com alguém de outra cidade recebe bons estímulos e pode ficar mais forte. Para quem já vive uma relação estável, a dica é sair da rotina e buscar novos estímulos com seu bem.





Leão





Os astros revelam que você pode enfrentar algumas turbulências no trabalho nesta manhã, incluindo rivalidades, disputas e confrontos, ainda mais trabalhar em equipe ou sociedade. Por isso, o conselho do céu é controlar a rebeldia e saiba fazer acordos. A saúde pode exigir atenção: siga o tratamento à risca para se recuperar logo. Na paquera, atração por colega deve aumentar. Na vida a dois, controle a teimosia e capriche na sedução.





Virgem





Prepare-se para um dia de muito trabalho. Você terá que se concentrar muito nas tarefas e usar toda disciplina do seu signo para vencer os desafios e cumprir as tarefas sem atrasos. Mas não se esqueça de dar atenção à saúde: que tal fazer uns exames preventivos? Na paquera, você vai querer compromisso e pode se interessar por uma pessoa mais velha. União firme e forte: um pouco de diversão fará bem ao casal.





Libra





Você pode ter alguns gastos inesperados no início do dia e precisará ter muita criatividade e jogo de cintura para resolver as coisas sem se complicar. No campo das finanças, o conselho dos astros para você é fugir de negócios e investimentos de risco. Se quer mais dinheiro, o jeito é trabalhar. Na paquera, você está atraente e pode ter surpresas, só não entre de cabeça: avalie se é isso mesmo que quer. No amor, clima quente a dois, mas tome cuidado para não brigar à toa.





Escorpião





O dia deve começar tenso em família. Se você trabalha em equipe ou tem uma sociedade, sobretudo com parentes, é melhor controlar suas reações e evitar atitudes rebeldes ou autoritárias para não brigar. Converse, sim, mas sem perder a gentileza e o bom humor. À noite o astral está propício para investir nas paqueras e se aproximar de quem deseja. A vida a dois promete muita sintonia, carinho e romantismo.





Sagitário





Os astros recomendam que você tenha muito cuidado com o que vai dizer para não ter problemas no trabalho. Controle a raiva, a impaciência e a rebeldia para não perder a razão e se prejudicar. Estresse também pode abalar sua saúde: mantenha a calma. À noite, ficar em casa pode ser mais gostoso do que sair e paquerar. Se já tem seu par, mais ainda: curta o sossego do seu ninho de amor.





Capricórnio





O desejo de ganhar dinheiro e ter uma vida mais segura será um grande incentivo para você se dedicar ao trabalho e correr atrás. Só não convém contar apenas com a sorte, pois a grana não vai cair do céu. Nas finanças, corte gastos supérfluos e economize o que puder. A noite será perfeita para marcar encontros e bons papos e a paquera pode surpreender. Na união, valorize o diálogo e livre-se do ciúme.





Aquário





Uma discussão em família pode afetar seu astral logo no começo do dia. Em vez de sair de casa e bater a porta, que tal respirar fundo e tentar o diálogo? No trabalho, explore a sua criatividade, mas não tente mudar as regras do jogo: lembre-se que em time que está ganhando não se mexe. No amor, você vai querer lealdade e segurança, por isso, não esconda seus sentimentos. A união pede cumplicidade e confiança.





Peixes





Tente se proteger de fofocas e comentários maldosos hoje. Para isso, procure manter uma postura discreta, sem se envolver em conversas e discussões inúteis. Muitas vezes, o silêncio diz mais do que mil palavras. Nos assuntos do coração, o Sol destaca todos os pontos fortes do seu signo e vai ser fácil atrair um crush que combine com você. No romance, o companheirismo será inabalável, aproveite o clima para se livrar de dúvidas e desconfianças.