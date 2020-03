Homem é morto por enteado durante briga por dívida de moto

Na versão do autor, o padrasto caiu em cima da faca durante a briga. Ainda assim, ele foi levado para a delegacia em flagrante

A Polícia Civil investiga a morte de Carlos Pereira Viera, de 40 anos, esfaqueado durante uma discussão com o enteado na noite deste sábado, 14 de março, no bairro Santa Emília, em Campo Grande. O auto do crime, Valcirlei de Araújo, de 28 anos, foi preso e afirmou que o padrasto caiu em cima da faca.





Para a polícia, o autor do crime contou que comprou do padrasto uma moto, Honda Titan 160, mas não estava conseguindo pagar as prestações em dia. Ontem, precisou deixar a filha de 5 anos com sua mãe para trabalhar e quando voltou para buscar a menina, encontrou a vítima no local.





Carlos decidiu tirar satisfação por conta de três parcelas atrasadas e os dois discutiram. Em determinado momento, a vítima entrou em casa, pegou uma faca e partiu para cima de Valcirlei. Para não ser atingido, o rapaz fechou o portão.





A vítima então tentou pular o portão e o autor decidiu aproveitar o momento para tomar a faca dela. Com isso, os dois caíram e Carlos acabou ferido “acidentalmente” no abdômen.





A mulher de Carlos acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas mesmo com atendimento, ele não resistiu ao ferimento. Valcirlei tentou se livrar da faca depois do incidente e a jogou em cima do telhado. Equipes da Polícia Civil e da perícia foram ao local e recuperaram a arma.





Apesar da versão de que Carlos caiu em cima da faca, Valcirlei foi preso em flagrante e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como homicídio simples.









