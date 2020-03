Governo Presente: com mais veículos do que pessoas, Capital recebe investimentos em mobilidade

Uma cidade que não para de crescer demanda de investimentos. Com 50% mais veículos do que pessoas, Campo Grande vai receber um investimento superior a R$ 180 milhões para melhorar o deslocamento, além de centenas de milhões em saúde, esporte, cultura e educação. O pacote de obras e ações do programa Governo Presente, no valor de R$ 4,2 bilhões, contempla os 79 municípios do Estado.





Um dos destaques nos investimentos anunciados para a Capital é o novo acesso às Moreninhas, a partir da avenida Guaicurus – um sonho antigo dos moradores da região. Outro é a revitalização de uma das principais avenidas da Capital: a Mato Grosso. Serão recapeados 2,84 quilômetros, da Rua Ceará à Avenida Calógeras.

Rotatória a Avenida Mato Grosso acabou com problema de engarrafamento ©Edemir Rodrigues

Além disso, o Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura, vai pavimentar mais de 80 quilômetros, beneficiando seis bairros: Nova Campo Grande, Nova Lima, Seminário, Sírio Libanês, Atlântico Sul e Vila Nasser.





A lista de obras em mobilidade conta com a conclusão do novo acesso à UCDB (Unidade Católica Dom Bosco), pela Rua Marechal Câmara, no Jardim Seminário; o recapeamento da Avenida Florestal, principal via comercial do Conjunto Coophatrabalho; e o acesso ao Polo Industrial Norte.





São projetos fundamentais para acompanhar a expansão da cidade. De acordo com o IBGE, a frota é de 590 mil para uma população de 895 mil pessoas. Isso representa uma proporção de dois veículos – como automóveis, motocicletas, caminhonetes e camionetas – para cada grupo de três pessoas.





Um investimento adequado em mobilidade pode até salvar vidas. De acordo com o consultor em Segurança Viária da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (Opas/OMS), Victor Pavarino, o motorista que perde tempo em um engarrafamento, passa a dirigir de forma mais agressiva nos trechos seguintes para compensar o atraso, aumentando os riscos de acidentes e mortes.





“A fluidez muda o humor geral da questão de trânsito. O engarrafamento, quando você passa por ele, acaba compensando depois e dirige de forma mais agressiva”, explica.





Não é de hoje que o Governo do Estado investe em mobilidade na Capital. Entre os exemplos estão a rotatória da avenida Mato Grosso com a Via Parque, que solucionou o problema crônico de engarrafamentos nos horários de pico, e a revitalização da Avenida Euler de Azevedo.

Revitalização da Euler de Azevedo é mais uma obra feita em parceria com a prefeitura ©Saul Schramm Por meio do programa Juntos por Campo Grande, o município também está recebendo a revitalização da avenida Bandeirantes, uma reivindicação de muitos anos. Com 3,8 km de extensão, a obra contempla desde a rotatória da Avenida Bandeirantes com a Avenida Manoel da Costa Lima, até o final na Avenida Afonso Pena.





Junto com as ruas Guia Lopes, Brilhante, Marechal Deodoro e Gunter Hans, a via integra o corredor sudoeste do transporte coletivo, que liga o centro da cidade com os terminais de integração Bandeirantes e Aero Rancho.





A Capital também já recebeu o recapeamento da avenida Cônsul Assaf Trad, no trajeto de quem vai ao Shopping Bosque dos Ipês, e da avenida Tamandaré, via de acesso à Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).





Outras áreas





O pacote de obras do Governo do Estado em Campo Grande anunciado na sexta-feira (6.3) contempla muitas outras áreas. No esporte, está a restauração do Morenão, que será transformado em uma arena multiuso, e a revitalização do ginásio Guanandizão, que voltará a sediar jogos da Seleção Brasileira de Voleibol.





Na área da saúde, o Governo Presente fará reformas no Hospital Regional, vai construir o Centro de Reabilitação Estadual e irá comprar equipamentos hospitalares.





Para melhorar o aprendizado dos alunos, haverá também a aquisição de laboratórios móveis para escolas da Capital e, na área cultural, o destaque é a restauração e modernização Centro José Octávio Guizzo, que abriga o Teatro Aracy Balabanian.





Por: Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação