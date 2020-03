Governo do MS recebe turma 2020 de jovens trainees

Programa favorece a inovação e abre espaço para recém-formados atuarem em áreas estratégicas da administração pública

©Edemir Rodrigues

Em seu 4º ano de execução, o Programa de Inserção de Recém-Formados em Gestão Pública (PIGP) 2020 recebeu, no início de março, onze jovens recém-formados para atuar como trainees nas secretarias e órgãos do governo estadual. O grupo foi recepcionado nesta segunda-feira (09.03) pelo secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel e pelo presidente interino da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul), Ricardo Senna.





“Eu espero que esses jovens sejam disruptivos e questionadores,

que gerem impacto no nosso estado”,

destacou o secretário Eduardo Corrêa Riedel.

“Percebo que vocês buscaram um ambiente propício para atuar como agentes de transformação. E eu espero muito isso de vocês. Que sejam disruptivos e questionadores, que perguntem o porquê das coisas e apresentem novas propostas. Enfim, que gerem impacto na nossa gestão e em nosso Estado”, destacou o secretário de Governo, Eduardo Corrêa Riedel.





Todos foram selecionados pela organização sem fins lucrativos Vetor Brasil, com apoio técnico da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) e receberão bolsas de estudo da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect) pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.





“Chego com uma expectativa muito grande, de conhecer o Estado, as demandas e as possibilidades que Mato Grosso do Sul oferece. Quero muito contribuir”, destacou Joice Luiza da Paixão, graduada em direito que trabalhará na Controladoria Geral do Estado (CGE). “Acho Mato Grosso do Sul um Estado com muitas oportunidades de crescimento e áreas com potencial de melhorias. Vim com o objetivo de trazer soluções e inovação”, completou Cibelle Queiroz de Melo, graduada em Administração que atuará na Procuradoria Geral do Estado (PGE).

“Chego com uma expectativa muito grande de

conhecer as possibilidades que Mato Grosso do Sul

oferece. Quero muito contribuir”,

destaca a trainee Joice Luiza da Paixão.

Acompanhando desde o início da implantação do programa (em 2016), o Superintendente de Gestão Estratégica da Secretaria de Governo, Thanner Nogueira, destaca o intercâmbio de ideias entre diferentes gerações como principal benefício da iniciativa: “A capacidade de trabalho dos trainees é algo que impressiona, não só pela capacidade técnica, mas pela ‘oxigenação’ que proporcionam. São jovens muito bem formados e criteriosamente selecionados que vêm com muita vontade de trazer coisas novas para a gestão pública. E essa mistura de juventude e dinamismo, com a experiência dos servidores mais antigos, resulta em uma combinação muito boa. Traz um importante desafio para nossos gestores também, o de exercitar um novo olhar”, explica Thanner.





Os jovens serão designados para a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Procuradoria Geral do Estado (PGE), Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), Controladoria Geral do Estado (CGE) e Secretaria de Estado de Educação (SED).

Novos trainees do governo de MS iniciaram as atividades no mês de março em diversos órgãos e secretarias. Ao todo, 39 jovens já passaram pelo programa que entrou em seu quarto ano de atuação ©Edemir Rodrigues

Selecionados 2020





Luísa Tristão Barbosa – Graduação em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Viçosa (UFMG) e Pós-graduação em Sustentabilidade do Ambiente Construído (UFMG). Atuará na Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).





Luana Funchai Couto – Graduação em Ciências Sociais (UNICSMP), Especialização em Gerenciamento Estratégico e Aplicado de Projetos (EXTECAMP) e Mestrado em Ciência Política (UNICAMP). Atuará na Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).





Carolina Calefi – Graduação em Ciências Sociais; Bacharelado em Ciências Políticas (UFPR), Pós-graduação em Gestão de Políticas, Projetos e Programas Sociais (PUC PR). Atuará na Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov/ CGE).





Frederico do Prado – Graduação em Gestão Pública (UFMG), atuará na Procuradoria Geral do Estado (PGE).





Cibelle Queiroz de Melo – Graduação em Administração (UDF), Pós- Graduação em Administração de Empresas (FGV). Atuará na Procuradoria Geral do Estado (PGE).





Karen Carvalho Rosaboni – Graduação em Relações Internacionais (UNESP) e mestranda em Direitos Humanos pela Universidade de Brasília (UnB). Atuará na Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect).





Joice Luiza da Paixão – Graduação em Direito (Universidade Federal de Viçosa), atuará na Controladoria Geral do Estado (CGE).





Ana Beatriz Romanini Monteiro – Graduação em Direito (UEL) e Superior de Tecnologia em Gestão Pública. Atuará na Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect).





Daniel Greco Aith – Graduação em Administração Pública (UFGV/ SP), atuará na Secretaria de Estado de Educação (SED).





Daniel Santos Santana – Graduação em Engenharia de Materiais (Universidade Federal de Sergipe), atuará na Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).





Tiago Rezende Leite – Graduação em Administração Pública (Universidade Federal de Lavras), atuará na Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov/ SGE).