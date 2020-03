Governo do Estado inicia obra de drenagem e pavimentação em Angélica

O Governo Do Estado De Mato Grosso do Sul iniciou uma obra de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica no bairro Esplanada no município de Angélica.





Essa Obra será totalmente custeada pelo governo do estado com recursos arrecadados pelo FUNDERSUL (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul) e será realizada em um trecho das Avenidas Esmênia da Silva Martins, Mario Carrato e Salvador Conconi.





A obra de infraestrutura urbana realizada pelo Governo do Estado no Município de Angélica terá custo de R$ 3.422.928,07 (Três milhões quatrocentos e vinte e dois mil e novecentos e vinte e oito reais e sete centavos).





Esta iniciativa faz parte do pacote de obras lançado pelo Governo do Estado nesta sexta-feira (06) em Campo Grande, chamado de “Governo Presente” que irá investir um montante de R$ 4,2 bilhões ( quatro bilhões e duzentos milhões de reais) nos 79 municípios do estado de Mato Grosso do Sul.





O programa “Governo Presente” percorreu seis regiões do estado durante três meses, colhendo informações e demandas dos municípios, onde foram elencadas mais de mil ações prioritárias que serão realizadas e custeadas pelo Governo do Estado.