Governo do Estado anuncia "disk covid-19", com atendentes bombeiros e médicos em MS

Posto de teleatendimento começa a funcionar nesta terça-feira (24), para tirar dúvidas para a população sobre o novo coronavírus.

Governo anunciou "Disk Corona" nesta segunda-feira (23) — Foto: Redes Sociais/Reprodução O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul anunciou, nesta segunda-feira (23), a criação de um "disk covid-19", uma linha específica para tirar dúvidas da população sobre o novo coronavírus . O serviço começa a funcionar nesta terça, na base do Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS).





De acordo com o governo estadual, o projeto só foi possível com a parceria do Corpo de Bombeiros. O posto de teleatendimento funcionará com 10 atendentes dos bombeiros, treinados para sanar esclarecimentos da população sobre o coronavírus. Esses atendentes serão supervisionados por médicos que passaram em um concurso recente da Corporação, e que farão o atendimento caso a pessoa na linha apresente algum dos sintomas da doença ou necessite alguma intervenção médica.





O serviço do "disk covid-19" funcionará no período diurno, das 11h às 18h, diariamente, pelo número (67) 3311-6262 .