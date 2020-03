General Heleno está contaminado pelo novo coronavírus

Ministro comunicou resultado positivo do teste na sua conta do Twitter

General Heleno testou positivo para novo coronavírus ©Antonio Cruz\Agência Brasil

O general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), está contaminado pelo novo coronavírus. Ele anunciou no Twitter que o resultado do exame feito no Hospital das Forças Armadas (HFA) deu positivo e agora ele espera a contraprova da Fiocruz.





“Estou sem febre e não apresento qualquer um dos sintomas relacionados ao Covid-19. Estou isolado em casa e não atenderei telefonemas”, anunciou.





Heleno tem 72 anos e por isso está no grupo considerado de risco para a doença. Segundo informações do jornal Estado de São Paulo, a taxa de letalidade do vírus é considerada baixa (entre 2% e 3%, segundo a OMS), mas o número sobe para 8% em pacientes de 70 a 79 anos e chega a 15% em maiores de 80 anos, conforme estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China.





Outros quatro funcionários do GSI que integraram a equipe que acompanhou Bolsonaro na viagem também tiveram diagnóstico positivo para a doença.





Ao todo, 16 pessoas que viajaram com o presidente Jair Bolsonaro para os Estados Unidos na semana passada pegaram a doença, entre eles, o senador por Mato Grosso do Sul Nelson Trad Filho (PSD). Bolsonaro testou negativo nos dois exames que fez.