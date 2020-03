Fundesporte suspende temporariamente o atendimento presencial ao público externo

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) suspende, temporariamente, a partir desta quinta-feira (19.03), o atendimento presencial ao público externo, em sua sede, na cidade de Campo Grande. A determinação visa reduzir as possibilidades de contágio do coronavírus (COVID-19) e resguardar tanto os servidores do órgão, quanto os requerentes.





A decisão sustenta-se na classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que considera a doença uma emergência global. A suspensão também segue as diretrizes do Decreto Estadual nº 15.391 , de 16 de março de 2020, publicado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul (DOE-MS), que “dispõe sobre as medidas temporárias a serem adotadas, no âmbito da Administração Pública do Estado, para a prevenção do contágio da doença COVID-19 e enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (SARS-CoV-2), no território sul-mato-grossense”.





De modo a garantir o bem-estar de cidadãos sul-mato-grossenses e servidores, em meio à propagação do novo vírus, os atendimentos serão feitos diariamente, das 7h30 às 12h e 13h30 às 17h, por meio telefônico. Os números disponíveis para contato são (67) 3323-7200 e 3323-7201.





O atendimento presencial será retomado após restabelecimento da ordem de saúde em Mato Grosso do Sul. Qualquer alteração no funcionamento do órgão será comunicada ao público por meio de nota no site oficial.