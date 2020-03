Expogrande e Tecnofam são adiadas por conta do coronavírus

Expogrande ocorreria entre os dias 26 de março e 26 de abril, em Campo Grande e Tecnofam entre 9 e 12 de abril, em Dourados.

Show na Expogrande em 2018 ©Acrissul/Reprodução

A 82ª edição da Exposição Agropecuária e Industrial de Campo Grande (Expogrande) e a Tecnologias e Conhecimento para a Agricultura Familiar (Tecnofam) foram adiadas por conta da proliferação do novo coronavírus, informaram os organizadores. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou dois casos da doença em Mato Grosso do Sul, no Brasil já são mais de 230.





A Expogrande ocorreria em Campo Grande entre os dias 26 de março e 26 de abril e a Tecnofam entre 9 e 12 de abril, em Dourados. A Embrapa, que organiza a Tecnofam, disse que o evento foi suspendo por tempo indeterminado. O chefe geral da Embrapa Agropecuária Oeste, Harley Nonato de Oliveira, explicou que se trata de uma medida de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).





Já a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), que organiza a Expogrande, afirmou que o coronavírus avança em proporções alarmantes e causa impacto na economia. E que o Ministério da Saúde emitiu um comunicado recomendando para que se evite aglomeração em locais públicos. A nota também cita o decreto da prefeitura de Campo Grande que proíbe reuniões com mais de 100 pessoas.





Nota na íntegra da Acrissul





A Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), entidade sem fins lucrativo e representativa dos produtores rurais, vem a público através desta Nota Oficial manifestar as seguintes considerações e no final comunicar:





1) É público e notório que o coronavírus (COVID-19) avança em proporções alarmantes por todo o mundo, atingindo todos os continentes indistintamente, causando profundos impactos na economia global;





2) O Brasil conta hoje com 200 casos confirmados, em todos os estados do País, com pelo menos dois estados registrando transmissão comunitária, quando não há a origem da contaminação;





3) O Ministério da Saúde emitiu uma série de recomendações, entre elas a de evitar a presença em locais com grandes aglomerações de pessoas, sendo que tais orientações deverão ser adaptadas pelos gestores estaduais e municipais, de acordo com a realidade local;





4) A Prefeitura de Campo Grande já adotou medidas para evitar o risco de transmissão, suspendendo aulas na rede municipal e os eventos de massa – governamentais, esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais e religiosos e outros com concentração acima de 100 pessoas também devem ser suspensos ou adiados;





POSTO ISTO, a Acrissul resolve ADIAR a realização da 82ª Expogrande - Exposição Agropecuária e Industrial de Campo Grande, que aconteceria entre os dias 26 de março e 26 de abril, por entender também que este período é que será alcançado pelo pico do avanço do coronavírus.





Fica, portanto, adiada a 82ª Expogrande por um período de 60 (sessenta) a 70 (setenta dias), ou até que seja afastado definitivamente o risco de contaminação pelo coronavírus em eventos de grande concentração de público, como é o caso desta feira agropecuária.