Energisa suspende atendimento presencial a partir das 12h em MS

Em Campo Grande, unidades já não atenderam público hoje; clientes podem usar WhatsApp e site

As agências da Energisa em Mato Grosso do Sul serão fechadas para atendimento presencial ao público a partir das 12h de hoje, durante 15 dias, como medida para proteger colaboradores e clientes do risco de exposição do novo coronavírus (Covid-19). A determinação será válida para mais dez estados, atingindo 7,8 milhões de clientes.





Em Campo Grande, as unidades já não funcionaram hoje e, segundo assessoria, as agências do interior encerram atendimento presencial no fim da manha.





Como alternativa, a empresa está reforçando os canais digitais de atendimento, bem como o call center. A orientação é que a população solicite serviços a qualquer momento e sem sair de casa, economizando tempo e evitando aglomerações.





As alternativas de atendimento ao público são por meio do WhatsApp (99980-0698), com a atendente virtual Gisa, em que os usuários podem pedir emissão da segunda via da conta, mudança de titularidade e pedido de religação, além de se informar sobre pagamento, verificar histórico de consumo e solicitar o parcelamento de faturas. A assistente está disponível 24 horas.





Também poderão recorrer ao site ( www.energisa.com.br ) e o aplicativo para smartphones Energisa On. Para recorrer aos serviços, é preciso que a pessoa tenha em mãos o CPF ou número da unidade consumidora que consta na conta.





A Energisa controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre.