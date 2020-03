Energisa e procon acompanham identificação das unidades consumidoras que serão periciadas na CPI

Mais uma etapa cumprida nos trabalhos da CPI Energisa. Nesta segunda-feira (16) foi realizado o sorteio para seleção dos medidores da Energisa que serão periciados por especialistas da USP-São Carlos (Universidade de São Paulo Campus de São Carlos).





De acordo com o relator da Comissão, deputado estadual, Capitão Contar (PSL), o sorteio contou com a presença dos representantes da Energisa; da OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul), Roberto Cunha; do superintende do Procon-MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor), Marcelo Salomão; e de Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica, Rosemery Costa.





Como previamente deliberado, a amostragem de 200 medidores seria obtida a partir da base de dados do Procon-MS, contemplando os clientes que já haviam prestado queixas contra a Energisa, sendo em torno de 2,3 mil denúncias relacionadas com o objeto da CPI.





O processo para identificação das unidades consumidoras foi realizado na sede do Procon-MS, com a participação do advogado e do técnico da Energisa que puderam acompanhar todo o processo. Esse trabalho de identificação foi encerrado antes das 18h, oficializado pela Comissão da CPI e com o conhecimento dos técnicos e advogados da Energisa, que testemunharam pessoalmente todas as etapas do procedimento.





A lista oficial de todas as unidades consumidoras selecionadas para perícia foi disponibiliza logo após o trabalho de identificação e já pode ser consultada no site da ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) na aba destinada para acompanhamento do inquérito https://www.cpidaenergisa.al.ms.gov.br/downloads





O cronograma para a coleta dos relógios está previsto para às 7h, do dia 18, e segue até às 17h, no dia 26 de março, sendo assim, os equipamentos devem ser encaminhados para a USP, no dia 27.





A partir de agora, conforme estabelecido nas reuniões da CPI e para garantia da transparência e lisura na análise técnica, a Concessionária de energia fica proibida de acessar as unidades consumidoras selecionadas para a perícia, exceto nos casos de medição e corte ou caso ocorra algum problema, o qual deve ser imediatamente informado aos membros da Comissão.





“Esse é um importante passo para os avanços da investigação, que tem por objetivo sanar os questionamentos dos cidadãos em relação aos aumentos na conta de energia”, frisa o deputado Capitão Contar.